南一中醫學系27人上榜 黃鈞郅、鄭安祐再續同班情

黃鈞郅（左）、鄭安祐（右）將到陽明醫學院再當同學，宋昇瑞（中）錄取中國上海交大。（記者劉婉君攝）

2018-05-17 14:10

［記者劉婉君／台南報導］大學申請入學放榜，台南一中總計306人上榜，其中錄取台、清、交、成、政大等頂尖大學的有153人，包含牙醫及中醫的醫學系有27人，同班3年的黃鈞郅與鄭安祐將在陽明醫學院醫學系B組再續同窗情。

南一中截至目前為止，在繁星推薦、特殊選才、體育績優、奧林匹亞、申請入學等各種入學管道，合計頂尖大學及醫學系共錄取195人，占應屆畢業人總人數26.7%，其中台大醫學系2人。

數理資優班的鄭安祐和黃鈞郅，兩人均錄取陽明醫學系，未來7年也將同班學習，黃鈞郅從高一開始即投入有關減緩漸凍人發病的蛋白質抑制研究，並以此主題於高二獲得台灣國際科展4等獎，未來希望可以繼續在這個領域及腦機界面的研究。

鄭安祐則因參加營隊時與小朋友互動良好，對小兒科產生興趣，未來希望能往小兒科或丹寧酸研究發展。

另外，同班的宋昇瑞錄取中國上海交大機械與動力工程系，希望朝力學研究發展。宋昇瑞不僅理科成績好，今年南一中票選出來的畢業歌「夢開始的地方」，也是由他作曲，他與幾名同學一起作詞，在8首參選作品中脫穎而出。