新北役男證照專班夯 退伍就業免煩惱

新北市政府開辦役男職訓證照專班，，協助役男取得證照，結訓後能儘早入營，增加未來就業及創業競爭力。圖為中餐烹調課程。（記者賴筱桐攝）

2018-05-17 14:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕6月畢業季即將來臨，為避免役男等待入營時間留白，新北市府去年起推出「役前職能教育訓練計畫」，今年課程更新增時下最夯的「Line貼圖設計」、「3D動畫設計與製作」及「美髮快剪實務」等，共17種免費職訓專班，協助役男取得證照，結訓後能儘早入營，增加未來就業及創業競爭力。

民政局長江俊霆表示，役男從畢業後到入營，常常一等就是3個月到半年，短期內找工作也不容易，新北役男證照專班課程提供即將入伍的役男「職訓免學費、當兵免等待、工作免煩惱」的選擇，結訓後還可參加證照考試。其中烘焙食品、中餐烹調相當熱門，報名幾乎「秒殺」，連外縣市役男都來電洽詢。

去年參加役前職訓的學員蘇聖淵表示，大學念的是餐飲系，因此他選擇中餐烹調證照班，並在結訓時考取丙級證照，等待入營的時間也縮短了。分發到部隊時，被分到伙房當食勤兵，在4個月義務役期間，努力展現廚藝，證明軍中伙食不難吃！目前是志願役的他，繼續發揮餐飲專業，為軍中弟兄服務。

民政局提醒，課程6月1日起開放報名，30日截止，符合資格的役男可向轄區公所報名，資訊公告在民政局官網。若役男報名後沒有上課，或因故無法結訓，將不符合儘早入營的資格，報名網址：https://www.ca.ntpc.gov.tw/。