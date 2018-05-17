NG醜蔬果變身素食料理 長輩吃光光

南亞技術學院餐飲廚藝管理系助理教授鄭至耀（後排左三）率領學生到板橋天元照顧關懷據點，利用惜食蔬果煮給長輩吃。（記者賴筱桐攝）

2018-05-17 14:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市推動惜食分享網和惜食廚房，南亞技術學院餐飲廚藝管理系助理教授鄭至耀，今天率學生到板橋天元功德會，利用NG醜蔬果烹調可口的素食料理，提供照顧關懷據點的長輩共餐，長輩笑說：「沒想到其貌不揚的蔬果也能做出美食！」

現任中華國際美饌交流協會副理事長的鄭至耀，曾在2017年獲得香港美食大獎果雕和現場烹調雙料銅牌。為響應新北市府惜食分享政策，他帶領學生到板橋天元社區照顧關懷據點，利用板橋果菜市場提供的醜蔬果，製作素魚香茄子、四季豆燒豆干、豆包花椰菜、麵輪燒瓠瓜及黃瓜玉米湯。

鄭至耀表示，醜蔬果代表沒使用農藥，雖然外表醜了點，但營養價值不變，甚至部分被蟲咬過的瓜果甜度更高，因為蟲鳥跟人一樣，會挑甜的吃，可惜一般消費者都重視外表。

學生王志安表示，老師在課堂上教他們「尊重食材」，所有食材要用到最後一節，絕不能浪費，切下來的頭尾可以熬湯。雖然蔬果外型不佳，但掌握刀工及火侯，加上佐料調配，仍烹調出可口的素食料理，看到長輩們吃得盤底朝天，讓他們很有成就感。

社會局長張錦麗表示，新北市結合果菜公司及各公有巿場，提供NG醜蔬果給58處老人或兒少共餐據點，並成立5處「惜食分享廚房」，包含板橋天元社區、泰山大科社區、深坑昇高社區、五股更新社區等4處，以老人共餐為主，土城清水教會則是提供附近弱勢學童課後照顧晚餐。

  • 南亞技術學院餐飲廚藝管理系助理教授鄭至耀鄭至耀利用果菜公司送來的醜鳳梨，示範刀工及擺盤，再端給長輩吃。（記者賴筱桐攝）

    南亞技術學院餐飲廚藝管理系助理教授鄭至耀鄭至耀利用果菜公司送來的醜鳳梨，示範刀工及擺盤，再端給長輩吃。（記者賴筱桐攝）

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