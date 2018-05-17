NG醜蔬果變身素食料理 長輩吃光光

南亞技術學院餐飲廚藝管理系助理教授鄭至耀（後排左三）率領學生到板橋天元照顧關懷據點，利用惜食蔬果煮給長輩吃。（記者賴筱桐攝）

2018-05-17 14:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市推動惜食分享網和惜食廚房，南亞技術學院餐飲廚藝管理系助理教授鄭至耀，今天率學生到板橋天元功德會，利用NG醜蔬果烹調可口的素食料理，提供照顧關懷據點的長輩共餐，長輩笑說：「沒想到其貌不揚的蔬果也能做出美食！」

現任中華國際美饌交流協會副理事長的鄭至耀，曾在2017年獲得香港美食大獎果雕和現場烹調雙料銅牌。為響應新北市府惜食分享政策，他帶領學生到板橋天元社區照顧關懷據點，利用板橋果菜市場提供的醜蔬果，製作素魚香茄子、四季豆燒豆干、豆包花椰菜、麵輪燒瓠瓜及黃瓜玉米湯。

鄭至耀表示，醜蔬果代表沒使用農藥，雖然外表醜了點，但營養價值不變，甚至部分被蟲咬過的瓜果甜度更高，因為蟲鳥跟人一樣，會挑甜的吃，可惜一般消費者都重視外表。

學生王志安表示，老師在課堂上教他們「尊重食材」，所有食材要用到最後一節，絕不能浪費，切下來的頭尾可以熬湯。雖然蔬果外型不佳，但掌握刀工及火侯，加上佐料調配，仍烹調出可口的素食料理，看到長輩們吃得盤底朝天，讓他們很有成就感。

社會局長張錦麗表示，新北市結合果菜公司及各公有巿場，提供NG醜蔬果給58處老人或兒少共餐據點，並成立5處「惜食分享廚房」，包含板橋天元社區、泰山大科社區、深坑昇高社區、五股更新社區等4處，以老人共餐為主，土城清水教會則是提供附近弱勢學童課後照顧晚餐。