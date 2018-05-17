小虎鯨現蹤花蓮外海 躍身擊浪海中央

珍貴稀有的小虎鯨今現蹤花蓮外海。（賞鯨業者提供）

2018-05-17 13:50

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮每年4至10月份，活躍於外海的鯨豚種類約達27種，今早花蓮賞鯨業者「多羅滿」航班出航，竟在鹽寮海域巧遇年目擊次數僅有1至2次的「小虎鯨」家族，20多隻珍貴稀有的成、幼鯨悠遊海中央，還不斷躍出海面擊浪，讓解說員及遊客直呼「幸運！」

花蓮外海今年的鯨豚現蹤率相較往年高，3月第一班賞鯨船出海調查海洋廢棄物時，就曾發現首群大型偽虎鯨家族，數量高達30隻，不到2個月內，還接續出現大翅鯨母子躍身擊浪及有「最神秘鯨魚之一」稱號的布氏鯨，讓海洋生物研究團隊相當振奮。

「多羅滿」賞鯨船長江文隆說，今早8時30分出航後，往南行駛到鹽寮海域間，約花蓮溪出海口以東10公里處，突然發現一群數量約達20多隻的罕見小虎鯨，不斷在海面上翻滾跳躍，這群意外現蹤的嬌客，令全船遊客大呼驚喜。

他說，小虎鯨身軀健壯，體長大約只有2公尺，在海上容易與瓜頭鯨混淆，主要辨別在於小虎鯨的頭部圓鈍，胸部腹面具有淺灰色的W型紋，而體色則以灰色、藍灰色或灰褐色為主。

「小虎鯨長大也不會變成大虎鯨喔！」黑潮海洋文教基金會解說員林思瑩說，根據統計，小虎鯨出現在花東海域的目擊次數，一年也只有1至2次，沒想到能在賞鯨季開始初期，就能與牠們在海上相遇，真的相當幸運。

多羅滿賞鯨副總經理呂世明說，年初高雄港區水域出現擱淺的3隻小虎鯨，在成大鯨豚中心觀察醫治後，仍回天乏術，經解剖發現，胃裡竟塞滿18個塑膠袋，令人震驚；今在得知花蓮外海現蹤小虎鯨家族後，希望藉此呼籲大眾一起守護海洋生態，避免讓廢棄物繼續汙染海洋，還給鯨豚等海洋生物一個乾淨的生存環境。

花蓮蓮賞鯨業者今早在鹽寮海域巧遇年目擊次數僅有1至2次的「小虎鯨」家族。（賞鯨業者提供）

在花東海域年目擊次數僅有1至2次的「小虎鯨」家族，今現蹤花蓮外海。（賞鯨業者提供）

小虎鯨在海面上做出躍身擊浪動作。（賞鯨業者提供）