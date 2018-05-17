醫訊》民眾反應藥品療效不相等 醫師可透過雲端點選通報

2018-05-17 13:50

〔記者林惠琴／台北報導〕健保屢砍藥價，出現醫療院所恐掀換藥潮、引發用藥品質的疑慮，衛福部健保署與食藥署今日宣布聯手建立用藥品質防護機制，透過健保醫療資訊雲端查詢系統新增「疑似藥品療效不等」通報欄位，若民眾反應同成分、同劑型、同劑量藥品有療效不等情形，醫師可進行通報，後續將進一步評估與追蹤藥品療效。

健保署長李伯璋表示，在現有健保醫療資訊雲端查詢系統新增通報「疑似藥品療效不等」欄位，醫師點選後，會進入通報視窗，包含病人自覺藥效改變究竟是增強抑或減弱，以及後續處置情況例如增加或降低劑量或頻率、換回原藥、停止本藥改用其他藥品、合併其他藥品或繼續觀察等，再由健保署彙整通報案件供食藥署做後續調查，為民眾用藥品質把關。

食藥署長吳秀梅則指出，該署2010年已建置藥品療效不等通報系統，可供醫療人員、民眾進行通報，並於2016年建置行動裝置通報系統，可利用電腦或手機進行通報，現在進一步與健保署合作，新增「健保雲端藥歷查詢系統」通報管道，若接獲通報案件後，將評估是否符合療效不等定義，若符合原則，且經臨床專家評估具療效疑慮後，就會啟動藥品品質調查。

不過，有鑑於藥品療效不等的比較基礎需要一致，食藥署也建議臨床醫師應針對病患使用同成分、同劑型、同劑量藥品，在用藥前、後而發現疑似藥效改變，才有通報價值，否則容易失準。