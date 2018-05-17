史上最昂貴花火 空軍照明彈成為離島居民小確幸

空軍夜間訓練投射訓練彈，在海面上形成類似花火美景。（黃國揚提供）

2018-05-17 13:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕揭開澎湖觀光旺季的國際海上花火節，雖然在5鄉1市都有安排施放場次，但對於偏鄉離島居民仍無緣目睹；新近我國軍方在南海草嶼實施夜間訓練，照明彈照耀夜空，被花嶼居民戲稱為史上最昂貴花火，算是小確幸。

澎湖國際海上花火節已連續3年安排巡迴5鄉1市施放，但在經濟效益考量下，只有吉貝、七美、望安等離島施放，其餘有人居住的離島，只能隔海遙望，缺乏現場震撼感及聲光效果；新近卻傳出離島居民也有小確幸，位在台灣領土最西端的花嶼島，因空軍夜間訓練投射照明彈，將黑夜照亮成白晝。

根據了解，距離花嶼不遠的草嶼，為我國空軍西部唯一實彈訓練場，由於戰爭不分晝夜，因此除了日間例行性訓練外，也安排夜間訓練，會投射照明彈，因離島沒有光害，照明彈在海面上形成光點相當搶眼，除了花嶼外，南海七美、望安及東西嶼坪民眾都可看到，但將軍及東吉嶼因地形比較無緣看到。

針對這樣的小確幸，花嶼居民戲稱為史上最昂貴的花火，並認為現場震撼度不遜於花火節，希望能發展成為花嶼觀光特色，就像今年花火節開幕安排戰機衝場，未來是否能比照辦理定期施放照明彈，尤其現場花嶼每日都有交通船；但軍方對此持保留意見，認為事涉國防機密，仍須要進一步討論。