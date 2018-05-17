嶺東數媒系畢展 空污、跨性別成焦點

偶動畫《RABY》的製作耗時，學生團隊從大二做到大四。（記者何宗翰攝）

2018-05-17 13:33

〔記者何宗翰／台中報導〕嶺東科技大學數位媒體設計系15屆畢業展「飽和」，今天上午在台中文創園區「A+創意季」開幕，展出多件微電影、動畫短片、遊戲作品，其中偶動畫《RABY》、微電影《有人在嗎？》都針對空污嚴重的議題，提出沈重的控訴，微電影《蒲公英上的蝶》則瞄準跨性別族群，呼籲性別平權。

數媒系主任黃俊雄表示，數媒系主要培育影視、動畫、遊戲人才，榮獲教育部「即時特效影視產業技優人才培育計畫」補助，建置全台第一個好萊塢等級電影即時特效系統與攝影棚，邀請國外師資開授實務課程，學生的動畫作品曾獲德國紅點設計獎，國產遊戲「有病信仰」也是畢業校友所製作。

遊戲《Plenluno》運用遊戲開發引擎Unreal Engine 4，製造出一款角色動作扮演類型的遊戲，畫面增添許多Camera Shake、VectorBlur等細節，讓玩家更身臨其境；《Alice down the rabbit hole》結合了密室逃脫的玩法，運用愛麗絲夢遊仙境場景搭配上魔法特效，呈現出在現實世界中不會有的夢幻感。

偶動畫《RABY》描述一個空污嚴重，人人需要防毒面具的世界，動畫中每個人物都是手作的戲偶，對應的骨架、臉型、服裝、髮型都要一一製作，場景部分則是需要大量的木工搭建和質感工程，最後拍攝、燈光、調偶和後製，都是整部作品成敗的關鍵。

《有人在嗎？》呈現因空污、環污嚴重造成的末世景象，全世界只剩下主角一人，拍攝時都得在綠幕下進行，製作前期學生團隊就對演員訓練及特效系統操作下足了苦功，女主角因污染造成的身體病變，也都仰賴特殊化妝技術完成。《蒲公英上的蝶》團隊事前做足訪談功課，呈現跨性別者的親情、愛情、友情。

嶺東數媒系畢業展「飽和」即日起在台中文創園區展至22日，25至28日將在台北世貿一館「新一代設計展」接續展出。