又被吃豆腐！布農族八部合音美照屢遭擅用

南投仁愛鄉萬豐社區要辦射耳祭儀，但宣傳圖片卻未事先告知，就取用信義鄉的布農族八部合音照片。（記者劉濱銓翻攝）

2018-05-17 13:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕又被吃豆腐！南投縣信義鄉布農文化協會致力傳承布農文化，約11年前遠赴波蘭演出八部合音，眾人圍成一圈演唱的照片成為經典，不料近年照片卻屢遭擅用；像是即將在本週末於仁愛鄉萬豐國小表演布農卓社群射耳祭儀的萬豐社區發展協會，其宣傳圖片就是使用信義鄉的照片，且未事先告知，意外在臉書引發議論。

南投縣信義鄉布農文化協會說，照片遭擅用已不是第一次，去年仁愛鄉公所布農卓社群感恩祭，其邀請卡圖案就是用協會八部合音的照片，沒想到今年仁愛鄉萬豐社區要辦射耳祭儀，也同樣使用他們的照片，希望未來相關機關或團體能儘量使用自己的照片，若要取用也應告知。而後來萬豐社區得知照片爭議也緊急處理並致歉，除了表現其負責的態度，也能避免外人誤會是信義鄉的協會成員要去仁愛鄉表演。

對此，萬豐社區發展協會表示，實在是該社區已經超過10年未自主舉辦祭儀，才會沒有任何影像或照片可以使用，宣傳圖片是由部落返鄉青年製作，在照片使用時忽略了出處，對於信義鄉布農文化協會感到抱歉，經過道歉與溝通，已取得諒解，照片也已加註來源，日後將更嚴謹處理類似版權事宜，也盼外界能少點苛責，多給願意振興文化的部落鼓勵，讓焦點重回祭儀展演上。