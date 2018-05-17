武陵雙「嬌點」 考上台大電機、機械

2018-05-17 13:21

［記者陳昀／桃園報導］大學個人申請入學今天放榜，武陵高中今年有65人錄取台大、錄取清交成政共123人，通過醫學系、牙醫系、獸醫系共23人，普通班的戴挺宇考上台大牙醫系；林芳儀、游允箴分別考上台大電機、機械系，堪稱「嬌點」，錄取台大法律的吳廷宇，雖然家裡經濟狀況不穩定，仍靠獎學金、公費營隊累積經驗，在面試時獲得青睞。

游允箴、林芳儀是同班同學，經常一起參加科展，林芳儀從國中就對物理、數學有興趣，雖然爸媽都希望她當醫生，她仍堅持到底，希望未來成為電器研發工程師，游允箴則是因為媽媽有化工背景，決定朝這方面發展，她們分享說，第二階段考試時，100多名考生中，女考生只有個位數，十分有趣。

吳廷宇說，生父在他3歲時就過世，現在主要負責家計的繼父工作不穩定，他的學習環境、經濟狀況都沒那麼好，但他3年來積極爭取獎學金，參加公費的法律相關營隊，充實自己的備審資料，也先訂定未來研究方向，雖然學測71級分不算特別優異，因此受到較受青睞，他說未來想當非訟律師幫助更多人。

考上台大獸醫系的賴爰愷說，他從小就想養狗，高一時家中撿到的流浪狗「芝麻」有膀胱結石，也因此立定志向當獸醫，想要守護動物，高二也主動申請到動物醫院實習。

滿分的沈信樺錄取台大電機系，他說，爸媽都在新竹科學園區工作，想要朝相同方向發展，一路走來是信仰支撐他度過每一個難關，現在在教會也會協助課業。

錄取中國醫學大學牙醫系的莊朝鈞說，會想報考牙醫系，是因為兩名曾祖母都年約九旬，牙口不好造成生活不便，雖然自己口才不好、競賽經驗不多，仍認真練習準備。