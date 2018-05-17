重現純白風華 球子山燈塔將開放觀光

基隆球子山燈塔目前已從原先迷彩綠漆回純白色，重現曾經風華。（記者林欣漢攝）

2018-05-17 13:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆球子山燈塔是第一座由國人自行設計、施工的燈塔，1991年熄燈至今，由於位於軍事管制區未對外開放，燈塔長年未保養掉漆斑駁，營區也因軍方遷移後閒置不用，雜草叢生，立委蔡適應爭取開放，目前塔身已從原先迷彩綠色漆回白色，重現曾經風華，已列為下階段預計開放參觀的燈塔之一。

交通部指出，球子山燈塔位於基隆市中山區西岸碼頭球子山頂，於1956年創建，當初興建是因希望與位在西岸港口的基隆燈塔排成一直線，以引導船隻安全入港。民國80年後，因基隆港附近的新瀨險礁已爆破清除，使得球子山燈塔的功能被附近燈塔及燈杆取代，因而暫停發光並配合燈塔所在地營區，將塔身漆為綠色。

隨著國軍縮編，球子山燈塔下方的軍方營區遷移，空間閒置多年荒蕪一片，地方民眾多次反映，期盼能爭取無償撥用，供周邊民眾遊憩、地方發展觀光，經蔡適應爭取，航港局、軍方與國有財產署均同意無償供市府使用，今年並將掉漆的燈塔重新彩繪為原本的白色。

全台36座燈塔目前已有12座開放觀光，航港局展開燈塔整建及發展計畫，下階段預計開放基隆球子山燈塔，蔡適應服務處今天邀請相關單位現勘進度，市府表示，今年將發包整建燈塔外圍步道，讓市民未來在基隆港仙洞地區遊憩時，可以登高俯瞰基隆港全貌。