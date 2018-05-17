澎湖觀光新景點 竹灣海龜3D立體牆吸睛

竹灣3D海龜立體牆，成為新興觀光景點。（記者劉禹慶攝）

2018-05-17 13:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以生產包膜花生聞名的西嶼竹灣村，也是澎湖保育重鎮，大義宮為全國唯一合法飼養海龜的廟宇，歷史比澎湖傷病龜收容中心還早，新近由藝術家顏佳榮操刀，設計綠蠵龜3D立體牆公共藝術，成為觀光新景點。

竹灣大義宮主祀關帝聖君，當年因民間信仰關係，漁民將捕獲的海龜送往宮內放生祈福，由於數目愈來愈多，在信徒集資下，將廟內地下室改建成海底龍宮造景，曲折的洞穴小路相連，以老〈加石字旁〉古〈加石字旁〉石砌牆，並裝飾各類蓮花造型的照明燈飾，包括有綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁及欖蠵龜等，並裝飾各類蓮花造型的照明燈飾，同時設立許願池，提供遊客投擲錢幣許願。

除了大義宮海底龍宮為觀光重鎮外，旁邊還有螃蟹館，串連成觀光景點，同時竹灣以生產包膜花生聞名，因此地標有花生寶寶相當吸睛，由出身當地的藝術家顏佳榮操刀，設計綠蠵龜帶著小龜洄游的立體雕塑，內部刻意採取白鐵設計，延長保存期限，海龜公共意象與大義宮相得益彰，並為竹灣村新添觀光景點。

完工的綠蠵龜3D立體牆，甫亮相就造成打卡拍照風潮，綠蠵龜母龜趁著海浪上岸產卵，孵化後的小龜則一字排開奮力爬回大海母親懷抱，具有生命傳承、資源永續的意義，已成為新興觀光景點，但不少遊客喜歡坐或站在母龜身上拍照，恐將造成作品損壞。