全台最老「胡椒管」測候所 用導覽巡禮賀兩甲子嵩壽

今年屆齡一百二十歲的國定古蹟原台南測候所。（資料照）

2018-05-17 12:55

〔記者王俊忠／台南報導〕建於西元1898年的國定古蹟「原台南測候所」，今年要度過高齡兩甲子，中央氣象局將在5月26日於古蹟所在地南區氣象中心舉辦古蹟120週年活動，透過導覽巡禮、走讀輕旅行與修復影片欣賞等活動，讓民眾體會「原台南測候所」120年來的風華歲月。

現場將發送懷舊繪葉書供民眾收藏。中華郵政台南郵局也將於活動現場設置臨時郵局，發送局贈封、辦理收寄與蓋印臨時郵局戳等服務，與民眾共同為「原台南測候所」120週年留下美好的見證與回憶。

氣象局指出，原台南測候所是日治初期第1批設立的測候所之一，也是台灣現存最古老的氣象建築，此建築造型特殊，以18邊形、中置高塔、幾何造型取勝，全世界罕見，極具建築藝術價值，其座落在昔日台南府城的最高點、舊名稱「鷲嶺台地」，因建築中間有白色高塔，有老台南人稱它叫胡椒管。

南區氣象中心說，登上測候所高塔可遠眺安平港船舶進出，測候所矗立在此，百年來經歷晨昏、風雨，是台南在地長輩們心中的記憶圖像，也常是傳誦歷史故事的背景畫面。

氣象局表示，原台南測候所於87年被列為南市市定古蹟，於92年升格為國定古蹟。105年206南台大地震重創台南，也讓這座百年古蹟的高塔和牆面受損，所幸震損未再加劇，無立即性危險性，該局預定於此活動後封館進行修復，工期預計200天，歡迎各界人士把握封館前來趟「胡椒管」古蹟巡禮。