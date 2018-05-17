煮泡麵驚見「奶頭鮑魚」讓他超失望 ！ 業者：野生的

未料拆封後發現裡面附的鮑魚超迷你，對此泡麵廠商解釋，鮑魚是來自南非，加工後會縮小一些，主要想強調野生的口感。（圖擷自爆廢公社）

2018-05-17 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕泡麵上的包裝通常看起來都相當美味，不過旁邊皆會註明「僅供參考」，避免消費者看到實品後太失望。有名網友在臉書社團「爆廢公社」分享親身經歷，近日看到「鮑魚麵」覺得很新奇，買回家後卻發現裡面附的鮑魚超級迷你，讓他大失所望。

這名網友po出兩張照片，指出自己在台中雜貨店看到「鮑魚麵」買一送一，原價一包120元的泡麵，搭配促銷活動只要60元，吸引網友購買，「台灣製造，保證有鮑魚，小弟該注意什麼...」，未料網友拆封後竟發現，泡麵附的兩片鮑魚非常迷你，大小如指頭一般，就算煮過後，也沒有膨脹，讓他驚訝地表示「開鍋蓋那剎那我愣住了，還以為我看到奶頭」。

網友無奈地表示，泡麵內僅附一包調味粉和兩顆超迷你鮑魚「一顆大概都嚼了快兩分鐘，才吞下去」，其他人見狀後紛回應，「那是鮑魚？不是蒜片嗎？」、「是飽魚baby」

有媒體訪問到被點名的這間泡麵廠商，業者則透露，該款產品市使用南非野生進口鮑魚，口感彈牙、進貨量少，強調野生鮑魚原本比較大，加工乾燥處理後才會縮小，不過相較餐廳賣的鮑魚肉質，乾燥後的鮑魚片吃起來會更彈牙，「我們注重的是野生的口感」。

台中市主任消保官康馨壬接受TVBS電訪時則表示，「（泡麵）外包裝要怎麼樣美化都OK，但應要跟事實的量相當」，即使有在包裝上註明「圖片僅供參考」，建議業者還是要將鮑魚實際的份量標示清楚。