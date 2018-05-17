婚姻平權大平台總召集人呂欣潔（左二）、諮商心理師高智龍（左）、台灣諮詢熱線協會秘書長蔡瑩芝（右二）、曾受傷害同志代表美克（右）17日召開記者會，邀請大家用對話為愛找捷徑。（記者簡榮豐攝）

2018-05-17 12:58

〔記者鄭鴻達／台北報導〕婚姻平權大平台在5月17日的「國際反恐同、恐跨、恐雙日」召開記者會，分享透過「一萬次刺傷我的話」活動中，所蒐集到的話語，分享同志的生命故事，並呼籲用對話和教育讓社會更體貼，有更多愛和包容。

婚姻平權大平台今日在立法院召開「2018 反恐同恐跨恐雙日 大平台邀你用對話為愛找捷徑」記者會，平台總召呂欣潔、台灣同志諮詢熱線協會秘書長蔡瑩芝、有三名孩子的鷺江國小老師翁麗淑及諮商師高智龍等人出席記者會。

該次活動蒐集到的話語，包括短髮女孩在母喪守靈時，親戚對她說「你媽會死都是你害的，因為你這個死樣子。」以及一名父親對於尚未出櫃的兒子說「如果你是，我寧可拼命再生一個。把你當陌生人，把你轟出去。不承認你是我兒子，也不用再回來了，因為你『不正常』。」

平台總召呂欣潔指出，在與同志平權相關公投或社會討論中，往往出現針對同志與家庭傷害的語言，這些話語，代表台灣社會文化中對LGBTQ的不理解、偏見和歧視，蒐集不是要揪出加害者，是希望大家一起看到痛苦。

蔡瑩芝表示，熱線在20年來一點一滴地為台灣撐出同志的生存空間，但在這次活動可看出，在家庭與人際間，仍有許多努力與對話的空間。她說，許多同志的父母與家人，在收到反同訊息時，也會與同志子女承受一樣的煎熬。

翁麗淑表示，曾有家長向她說女兒不穿裙且剪短髮，但家長擔心的是這個社會會有人因此想改變甚至傷害她孩子；該家長也透露自己的妹妹就是這樣，全家人都想改變她，結果妹妹很年輕就自殺了，她擔心孩子步上妹妹後塵。

高智龍呼籲，不是所有同志都會出櫃，每個話語在說出口時，都可能傷害到最親近的親友，而對於同志社群，大家自己應慎思對話的對象，衡量自身處理情緒與壓力的能量，也要找能夠分享情緒及壓力的朋友，避免獨自承受。

國際反恐同日，同志團體分享生命話語。（記者簡榮豐攝）