深刻感受偏鄉困境 台東3生申請上榜醫學系

2018-05-17 12:57

［記者黃明堂／台東報導］107年大學申請入學今天放榜，台東高中學測滿級分的曹慶任上榜成功大學醫學系，私立育仁中學73級分的彭道勤則上台北醫學大學醫學系。台東女中鄭李宣頤透過衛福部「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」公費生，錄取中山醫學大學。

台東女中表示，報名個人申請共155人，錄取人數共116人，錄取比例75％，比去年65％高，其中錄取國立大學共46人，經由原住民外加管道升學有93人，經由離島外加管道升學有1人，經由師資保送管道升學有1人。

東女上榜指標性大學的有李美曄清大旭日招生乙組、莊文恬成大外國語文學系、蕭妍伶政大傳播學院大一大二不分系、田欣中央大學中文系、邱靖容中央大學地球科學學系、江玫萱中正大學政治學系、陳媗中興大學食品暨應用生物科技學系、劉張妙齊台北藝術大學 新媒體藝術學系、謝欣卉東華大學民族語言與傳播學系、胡芝翎台北教育大學數學暨資訊教育學系。

台東高中表示，報名個人申請共159人，錄取人數共110人，錄取比例70％，其中錄取國立大學共35人，有22人錄取指標性大學，其中以曹慶任錄取成大醫學系最為突出。

私立育仁中學經補教名師接手4年，今年開出漂亮榜單，20位同學參加大學甄選入學，共11位錄取國立大學，其中，家住池上的彭道勤，有感台東醫療的困境，從小立志從醫，如願錄取台北醫學大學醫學系；74級分田庭綸最後以自己學習生涯最愛的化學系為第一志願，錄取清華大學化學工程學系；72級分李旻叡以性向所趨錄取台灣大學資管系。

彭道勤國二時，同學因玻璃插到動脈、從偏鄉轉診時休克差點發生意外，加上母親原本腫瘤診斷為良性，沒想到三年後就變成乳癌二期，他說，深深覺得台東醫療人手、設備都不足，希望考進醫學系，回鄉當好醫生。

東中學生曹慶任最早志在台大藥學系，但仔細考慮後，認為行醫服務人群更廣泛，所以力拚醫科，在個申一階中通過4校醫學系，最後上榜成大。

另外，台東女中鄭李宣頤是排灣族女生，透過衛福部107學年度「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」公費生，錄取中山醫學大學。她外婆來自南迴山區，她說，部落裡曾有位阿嬤生要到醫院看病，因為從歷坵部落到台東市區很遠，結果還沒到醫院就摔死，這個故事一直在她心裡，種下行醫願望。