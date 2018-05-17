高市九如陸橋將拆 平面新橋造型曝光

平面的九如橋造型。（記者葛祐豪翻攝）

2018-05-17 12:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鐵路地下化將於今年8月底通車，轉換至地下隧道營運，原先跨越愛河及鐵道的九如陸橋，已無實質功能，將被拆除改以平面新橋取代，工務局今天公布新橋造型模擬圖，採不落墩型式單跨橋型。

九如陸橋興建於1976年，迄今有41年歷史，銜接三民區中都及鼓山區內惟地區，跨越愛河及縱貫線鐵路。

高雄市工務局指出，鐵路下地後，九如陸橋不再具跨越鐵路需求，明年起將動工拆除，並架設新橋，恢復平面道路，銜接河西一路及同盟三路，預定工期約2年，目前正辦理橋梁細部設計。

工務局新工處表示，工程預算約3億元，改建後的橋寬約33.8公尺，橋長約75公尺，採不落墩型式單跨橋型。

新工處說，新九如橋配合九如路前後路型，佈設雙向共6個車道，外側設置自行車道及人行道，連結愛河兩岸。橋型則以「水紋波浪，愛河風情」為主題，簡潔流暢、優雅獨特，有別於上下游的願景橋及中都橋。

高雄市工務局長蔡長展指出，愛河橋梁橋型的演變，大致可分3代，第1代如五福平面橋，第2代代表作品如願景橋結構高拱，第3代就是新九如橋，象徵高雄橋梁工程技術與工程美學的造詣深化。