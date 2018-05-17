新北國小學童免費視力檢查 估近20萬人受惠

凡就讀本市國小一至六年級學童，不限戶籍，可免費接受每年一次視力檢查。（記者賴筱桐攝）

2018-05-17 11:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕國人18歲以下近視率達85%，高居世界第一。新北市自104年起針對國小2年級學童，推動「護眼方案」，今年起擴大對象，凡就讀本市國小一至六年級學童，不限戶籍，可免費接受每年一次視力檢查，即日起家長可帶小朋友至合約醫療院所，免收掛號費，估計將有近20萬名學童受惠。

新北市副市長呂衛青今天出席衛生局記者會指出，新北市共19萬9762名國小學童，教育局統計，105學年度國小一、二、六年級視力不良率分別是28%、34%、67%，國中高達76%，顯示年齡增加，視力問題越嚴重。此外，小學生近視度數平均每年增加100至125度，預防近視及減緩度數增加，須從小做起。

衛生局局長林奇宏表示，市府104年推動「護眼方案」，比較105年與106年國小一、二年級學童近視率，小一從29.1%下降到23%、小二從40.9%降到37.9%，此外，新北市小一至小四學童高度近視率都低於全國，顯示越早發現問題介入，預防近視的效果越好。

林奇宏指出，即日起就讀新北市之國小學童，可由家長帶至新北市、台北市、基隆市及桃園市共167家合約醫療院所，並填寫「家長通知及同意書」，即可免費接受每年一次視力檢查，不收掛號費。偏鄉地區將由市府派駐視力醫療保健巡迴車至校園，以「移動診間」的概念，實施視力檢查。