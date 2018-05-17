輔大醫首度申請入學招無人 全國20個科系招生掛蛋

大學學測考場。（資料照）

2018-05-17 10:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕106學年大學個人申請今放榜，甄選會公布相關招生數據供各界檢視，其中在醫學系招生方面，輔仁大學醫學系擬招22人，結果無人分發招生掛蛋，研判與該校多找75級分學生，備取人數亦不足，導致被考生當作備胎，使今年招生大失利。

甄選會資料統計，今年申請招生名額5萬9510個，有5萬2142人獲登記資格，最後分發4萬6648人，總錄取率達59.92％，但其中缺額也產生，共缺1萬489名，雖比去年少1500名，但仍有學校的科系在申請招生上「掛蛋」。

其中，輔仁大學醫學系一般生今年擬招22人，結果分發0人，其他醫學系則通通招滿，並公布醫學系錄取生的平均級分，台大、陽明等醫學系要75級分，其他醫學系落在74、73級分左右，慈濟大學醫學系也要平均72.19級分，另醫學系公費生今年招60名，錄取54人，缺額產生在成大醫、陽明醫、北醫大等校。

但今年甄選會不公布申請招生掛蛋的大學科系，甄選會副總幹事陳淑美表示，因部分科系反映，公布掛蛋資訊太過敏感，對學校有負面影響，今年經大學招聯會等上級討論後，該數據並非公布不可，今年取消公布掛蛋數據。

但陳淑美表示，去年曾公布過申請掛蛋科系有14個，今年則大概有20個科系，數據增加的原因，分析發現，其中部分資管、資工科系在招生策略上分流，獨立出一組專招「大學程式設計先修測驗」（APCS），結果全國有去考APCS的考生太少，導致後段學校開出的專組招不到學生，只能掛蛋。