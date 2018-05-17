大學申請今放榜 錄取率59.92％創歷年新高

大學個人申請今天公布統一分發結果，共有5萬2142人登記、4萬6648人獲得分發，整體分發錄取率達59.92％。

2018-05-17 10:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學個人申請今天公布統一分發結果，共有5萬2142人登記、4萬6648人獲得分發，整體分發錄取率達59.92％，比去年高0.3％，再創歷年新高紀錄；缺額方面則較去年減少1500個，計有1萬489個，將後續回流到考試分發招生名額中。

大學甄選入學委員會統計，今年共有2038個大學科系參加申請管道，提供5萬9510個總招生名額（含一般生5萬6060個、原住民3142個、離島308個等），並有7萬7848人報名，通過一階段篩選獲登記資格者達5萬2142人，並最後由4萬6648人獲分發，成為大學新鮮人，錄取率達59.92％，去年新高再增0.3％，再度創下歷年新高。

甄選會另發現，其中今年以備取資格獲分發的人數達2萬4240人，占總分發人數達51.96％；而因少子化影響，去年申請缺額創新高，今年缺額則下降，缺1萬489名，比去年少1500名，可見各校已進行招生策略改變因應。

甄選會提醒，師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生也公布，加上申請錄取生，若有這些管道錄取生想參加107學年的考試分發、四技二專聯合登記等，必須填放棄入學資格聲明書，否則不准參加。

甄選會表示，分發錄取生若想透過其他入學管道，也必須跟申請分發錄取的大學聲明放棄，否則一經發現，將取消申請錄取資格。

個人分發錄取結果可查詢：甄選會網站