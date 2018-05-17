台東近5成報完稅 e化、憑證報稅可抽獎

南區國稅局台東分局提供報稅服務，民眾報稅更方便。（記者張存薇攝）

2018-05-17 09:40

［記者張存薇／台東報導］你報稅了嗎？南區國稅局台東分局長鄭月嬌指出，台東縣迄今已有近1萬9000人完成申報，申報率達46％，她也提醒，南區國稅局轄區民眾採用信用卡、金融卡等e化方式繳稅，或用憑證、稅額試算報稅，即可參加抽獎，最大獎是3萬元商品券，而採用行動支付APP繳稅可再加抽商品券！

南區國稅局台東分地下室每週一至週五上午8點到中午12點、下午1點到5點提供報稅服務，包括台東高商、台東專科學校或公東高工學生也會到場協助，上午8到10點、下午1到3點人潮較少，多可隨到隨辦。

鄭月嬌指出，台東縣去年申報量達4萬零395件，今年到昨天為止申報量為1萬8737件，其中網路及稅額試算申報者超過9成。

她強調，為了節能減碳，南區國稅局推出「5月輕鬆報，好禮抽給你」活動，只要e化方式繳稅，或用憑證、稅額試算報稅，即可參加抽獎，最大獎是3萬元商品券，其他獎項還包括2萬、1萬、5000元商品券，2000元商品券也有200個抽獎機會。以行動支付APP繳稅另加碼有100個2000元商品券抽獎機會，以行動支付APP繳稅再捐贈雲端發票1張，前880名可獲100元電子禮券，提醒民眾盡快申報。