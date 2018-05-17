拍休耕地照片現黑影 感覺毛毛的、網友解謎團

有民眾稱上週回老家白河拍攝休耕農地照片後，整個人覺得昏沉，放大照片後好像「拍到不該拍的」。在臉書貼文後，網友紛紛釋疑，回應相當幽默。（記者王涵平翻攝）

2018-05-17 09:31

〔記者王涵平／台南報導〕有民眾稱上週回老家白河拍攝休耕農地照片後，整個人覺得昏沉，放大照片後好像「拍到不該拍的」。在臉書貼文後，網友紛紛釋疑，有人回應「中暑，快去看醫生，結案」。

拍攝照片的民眾表示，老家在台南白河，爸爸現在還住老家，上週接到爸爸的電話，說休耕已久的土地被人擅自使用，因打算將土地出售，若有人擅自種植作物之後會很麻煩，訂做告示布條要綁在樹上，5/11上午由老公開車載到農地幫忙把布條綁上，農地因為多年未經整理顯得雜亂，趁老公綁布條的時候，順手拿起手機拍了幾張照片。

她說，當時並沒有感覺甚麼異狀，忙完回到家後，整個人變得昏昏沉沉的，似乎只要一躺下就能立刻睡著的情形，腦海中一直出現要我去睡覺的聲音這樣的狀況，持續到今天（16日）還是沒有改善。

她稱，女兒疑惑下仔細放大看了照片，然後說「你是不是拍到不該拍的東西..」看了照片覺得發毛，因為拍照當時根本沒有發現任何黑影。

貼文在臉書後被轉貼至「我是白河人」，網友友幽默回應「中暑」， 有人則說「只看到樹上芒果，還都沒套袋」，有人安慰「不要自己嚇自己」、「去配一付新眼鏡」。

有民眾稱上週回老家白河拍攝休耕農地照片後，整個人覺得昏沉，放大照片後好像「拍到不該拍的」。在臉書貼文後，網友紛紛釋疑，回應相當幽默。（記者王涵平翻攝）

有民眾稱上週回老家白河拍攝休耕農地照片後，整個人覺得昏沉，放大照片後好像「拍到不該拍的」。在臉書貼文後，網友紛紛釋疑，回應相當幽默。（記者王涵平翻攝）