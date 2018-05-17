台灣第一張關懷流浪貓狗認同卡今上市

2018-05-17 08:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕動保團體「台灣動物緊急救援小組」與台灣首家數位原生銀行「王道銀行」（O-Bank）合作，發行全台第一張流浪貓狗認同卡，民眾刷卡消費將提撥固定比例的回饋金給台灣動物緊急救援小組，做為傷病流浪動物救援醫療及購買飼料捐贈弱勢狗園貓園，呼籲更多人加入保護流浪貓狗的行列。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，長久以來許多銀行已發行無數幫助人的公益認同卡，但從未有幫助台灣弱勢流浪貓狗的認同卡，小組特別與台灣首家數位原生銀行「王道銀行」（O-Bank）合作，發行全台灣第一張流浪貓狗認同卡。

台灣動物緊急救援小組表示，目前第一波發行的認同卡共有3種款式，是王道銀行特別邀請知名插畫家「柯基犬椪妹」設計，顏色及圖案溫馨可愛，萌度破表；民眾申辦時可自由選擇自己喜愛的圖案當作認同卡封面，別具紀念價值。

倪京台表示，使用「浪浪認同卡」刷卡消費，銀行將提撥0.2％的回饋金給台灣動物緊急救援小組，用於傷病流浪動物救援醫療及購買飼料捐贈弱勢狗園貓園；民眾持這張認同卡刷卡消費，另享有國內1.3％、國外2.1％的現金回饋，且不限通路，回饋金額也無上限。

王道銀行個人金融事業執行長宋靖仁則指出，社會上有許多為了不同生命在默默付出的公益組織；王道銀行結合消費者的力量，讓每一筆消費都能做公益，給予非營利組織長期且穩定的經費援助。

台灣動物緊急救援小組表示，目前這張「浪浪認同卡」即日起開放申請，民眾可至台灣動物緊急救援小組網站或王道銀行公益認同卡平台提出申請，希望吸引更多民眾加入關懷弱勢流浪動物的行列。

台灣動物緊急救援小組指出，已營救超過5000隻流浪貓狗生命，傷病流浪動物救援醫療與送養，資助弱勢貓園狗園，並推廣生命教育，獲行政院研考會頒發優質網站首獎。