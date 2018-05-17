誰說是鬼城？日人被紅茶故事感動 大讚日月潭這6點

「色色的日本人的歐吉桑」認為日月潭早上、白天、晚上、晴天、雨天都有不同的風景，不會令人看膩。（日管處提供）

2018-05-17 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕近來日月潭被報導因中客縮減，出現飯店「全館空房」的慘況，不過遭點名的業者「景聖樓」打臉否認。而臉書粉絲專頁「色色的日本人的歐吉桑」也特別探討日月潭，認為當地有6大潛力，相信更多日本旅客會前來。

「色色的日本人的歐吉桑」PO文表示，原本都會爆滿的日月潭旅館，竟然「摃龜」？他認為其實重點在於「是誰的發言」，所以他看了這個報導沒有感覺到悲觀，因為沒有資料、沒有根據，連誰的發言也都不知道...。他提出6點理由，相信日月潭未來不悲觀。

第一就是「品牌」

日月潭的品牌非常清楚是「湖 」跟「茶」，只要有品牌就很容易推廣觀光，像是京都、北海道、台南，這些地方非常理解自己的武器，日月潭也一樣，有很強大的武器且是國際性的武器。

第二為「故事」

粉專特別提到「新井耕吉郎」的故事。日月潭紅茶之所以名聞遐邇，始於1926年一位日本技師新井耕吉郎來台，在當地培育茶種，1936年在日月潭協助成立魚池紅茶試驗支所，建造全台唯一的錫蘭式紅茶廠。1945年日本投降，新井仍決定留在台灣，並將紅茶研究和製作技術移交給國民政府的技術人員，不過戰後不到一年，新井耕吉郎瘧疾去世，他的妻子和2個兒子也都是在台過世。

「色色的日本人的歐吉桑」說，這些故事非常吸引日本旅客，來當地看、聽、喝才可以感覺得到。

第三是「風景」

日月潭有3種風景，一個是從船上看到的風景，第二是貓囒山往下看的風景，第三是一邊騎腳踏車一邊看的風景，從早到晚、晴天雨天，日月潭有各式各樣的風景，不會令人看膩。

第四是「原住民」

不只日本人非常有興趣，許多外國人對台灣原住民有興趣。

第五「活動」

日月潭空間、天氣和環境非常適合舉辦活動，上次他參加螢火蟲的活動，企劃跟題目很清楚，繼續挑戰的觀光地絕對不會被現代的潮流淘汰。

第六點是「交通」

外國旅客從台北坐客運就到了，當地也有很多租腳踏車的店，包車服務也有。

「色色的日本人的歐吉桑」總結說，以上6點就是他認為日月潭一定會發展的因素，相信更多日本旅客來日月潭的理由，現在的日月潭並不算退燒，只是進入「成熟期」而已。