晴朗炎熱西半部高溫達35度 中南部恐有焚風

中央氣象局指出，今天（17日）天氣晴朗炎熱，午後有熱對流發展，在山區容易有雷陣雨發生。（資料照）

2018-05-17 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（17日）天氣晴朗炎熱，午後有熱對流發展，在山區容易有雷陣雨發生，東半部則不定時會有零星短暫陣雨。

氣象局表示，今天受太平洋高壓籠罩影響，天氣晴朗炎熱，雲量偏少紫外線指數偏高，午後有熱對流發展，在山區容易有雷陣雨發生，東半部則不定時會有零星短暫陣雨。溫度方面，東半部地區高溫在32、33度左右，西半部地區更可達到34、35度，東南部地區有焚風發生的機率，溫度可能更高。

氣象局預估，未來一週（18日至23日）受太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨。

空氣品質方面，清晨至上午為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度偏高，北部空品區可達「橘色提醒」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 ~ 39 30 ~ 38 31 ~ 35 27 ~ 34

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）