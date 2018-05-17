白沙屯媽祖起駕進香 數萬信徒夜行軍

2018-05-17 01:28

〔中央社〕苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖16日深夜起駕往雲林朝天宮徒步進香，今年去程36小時內要抵達北港，數萬名信徒簇擁跟隨「夜行軍」，展開8天7夜長征之旅。

今年報名參加進香信徒逾4萬人，較去年大幅成長50%，人數再創新高。入夜後白沙屯地區越晚越熱鬧，拱天宮內外、周邊巷道人潮萬頭鑽動，沿街許多攤位發送咖啡、提神飲料、點心、痠痛貼布等補給品及媽祖相關結緣品，接近起駕時間，信徒情緒愈顯高亢。

16日深夜11時40分，媽祖鑾轎在眾人高喊「進喔、進喔」聲中衝出廟門，數萬信徒情緒沸騰，廟前廣場宛如不夜城；在拱天宮事前呼籲響應環保「以掌聲迎媽祖」下，今年燃放煙火、鞭炮略有減少，進香隊伍亦步亦趨緊緊跟隨鑾轎前行，場面壯觀。

拱天宮管理委員會主委洪文華指出，根據媽祖擇日時程，16日深夜啟程後，預計18日中午前抵達北港，24日下午2時20分回宮，全程8天7夜，徒步往返400公里，尤其去程36小時徒步200公里，猶如急行軍，對「香燈腳」體力、耐力是一大考驗。

今年進香活動已是農曆4月，天氣較悶熱，拱天宮呼籲信眾量力而為，此外，進香期間適逢19、20日國中會考以及考前衝刺，希望民眾本於聖母愛護學子的慈悲心，儘量節制燃放煙火鞭炮，慎選場地、時間並注意安全，讓考生得以安心備考、應試。

白沙屯媽祖鑾轎轎頂因覆蓋一層粉紅色薄帆布，有時進香行進步伐快速，被信徒形容為「粉紅超跑」，也有人稱是「粉紅法拉利」。

拱天宮管委會總幹事陳春發解釋，轎頂的帆布有其用意，主要是途中萬一遇到下雨，可將帆布放下遮雨、保護神轎，柔和的粉紅色也更加凸顯媽祖慈悲心，「這樣的形式和顏色都是自古傳承至今，從未改變」。

此外，白沙屯媽祖每年到北港是「進香」，而不用「遶境」一詞。陳春發指出，拱天宮供奉的天上聖母到北港朝天宮刈火是「回娘家」，與在自家庄內遶境祈福不同，且沿途行經台中、彰化、雲林等縣市，拱天宮何德何能到別人地盤「遶境」？因此，稱「進香」以表尊重與謙卑。

白沙屯媽祖前往雲林北港朝天宮進香活動約有200年歷史，最大特色是「媽祖帶路」，沒有固定期程與行進路線，完全依照媽祖神意指引，是獨特的宗教文化，民國97年登錄為苗栗縣無形文化資產，並由文化部指定為國家重要民俗無形文化資產，102年入選內政部「台灣宗教百景」之一。（編輯：陳亦偉）