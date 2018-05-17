白沙屯拱天宮媽祖婆徒步進香 出發了

白沙屯拱天宮媽祖婆徒步進香昨晚11點40分浩浩蕩蕩出發，前往雲林縣北港朝天宮進香。（記者蔡政珉攝）

2018-05-17 00:49

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被行政院文化部列為國家級無形文化資產的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆進香活動，昨天晚上正式出發啟程。拱天宮媽祖婆先於昨天晚間11點登轎，11點40分一到，在信徒一片「進喔、進喔」的呼聲中，媽祖婆衝出大門，在10萬信眾的簇擁下，浩浩蕩蕩徒步出發前往雲林縣北港朝天宮進香。

今年白沙屯拱天宮媽祖婆預計於18日中午抵達北港，挑戰於「卅六小時急行軍」讓不少信眾覺得充滿鬥志，不少信眾說，「為了陪伴媽祖婆，再快的速度都要努力撐下去」，充滿著對媽祖婆的信仰，也呈現白沙屯拱天宮媽祖婆的慈悲與魅力。

白沙屯地區從上午就湧現人潮，到了下午開始信眾利用台鐵、開車陸續抵達，警方表示，人數難以預測，但應該打破以往紀錄，預估可能破10萬人,廟方則說人數達10萬，創下紀錄。大批信眾同時聚集在白沙屯地區，可以說擠爆整個白沙屯。

而來自各地的陣頭昨天也陸續到拱天宮前祝賀，相當熱鬧。在拱天宮媽祖婆昨天晚間11點登轎後，信眾等到媽祖婆11點40分出發，高喊「進喔、進喔」，鞭炮聲也不絕於耳，煙硝瀰漫，沿途也可見到民眾虔誠焚香祝禱。

義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，今年的白沙屯媽祖婆徒步往雲林縣北港朝天宮進香，時程達8天7夜，預計於24日下午2點20分回宮。

駱調彬說，同樣由他創辦的義務性質的白沙屯媽祖網路電視台，也會進行多機位專業網路實況轉播，讓無法到現場參與或無法擠入大廳的信眾也能透過網路電視台掌握實況，讓大家一起分享這份感動。

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