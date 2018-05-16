癌末教授對死亡無所懼 獲全球熱愛生命獎

2018-05-16 23:59

〔記者曾迺強／嘉義報導〕南華大學應用社會學系副教授鄒川雄去年元月罹患大腸癌末期，今年3月住嘉義基督教醫院安寧病房時，同校副教授周平與校友結合「生前告別禮拜」舉行學術研討會，鄒坦然分享面對死亡無所畏懼的歷程，獲周大觀文教基金會評選為2019年、第22屆「全球熱愛生命獎章」得主。

周大觀文教基金會創辦人周進華將於5月18日下午2點半，在嘉基醫院禮拜堂舉辦「還用最後一口氣·奉獻解決社會亂象良方—癌末通識教授鄒川雄提前榮獲全球熱愛生命獎章有話要說記者會」，頒發獎項給鄒川雄，表彰他罹癌仍不忘推動生命教育，成為學子典範，邀各界見證鄒「用生命感動生命」。

周大觀文教基金會副秘書長蔡潔玲說，鄒川雄與病魔搏鬥的過程，仍不忘推動大學生命教育，在3月24日的「人的盡頭，神的起頭」研討會分享罹癌心情，同時向親友道愛、道歉、道謝跟道別，讓人生沒有遺憾，以生命作生命教育實例，讓參與者正視生命意義。

鄒川雄曾任南華大學通識中心主任、教育社會學研究所長、教務長等職，學術著作等身，任通識主任期間，推動大一、大二不分系，建立通識課程自主性，並把生命教育列為學術研究獨立一類，去年初發現罹癌後，辭去行政職專心養病，經手術仍未能阻止癌細胞擴散至腹膜，醫師當時預告生命剩半年至一年。