恆春鎮代請命南光路「移樹救人」 墾管處：設計護欄緩衝

恆春鎮代盧榮士建議，南光路的木麻黃應移到兩側路旁。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-16 23:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮台26線通往西海岸的南光路，一直是恆春半島傷亡率最高的路段之一，當地居民認為，路樹遮蔽視線，造成道路狹窄，期盼墾管處協助，但至今改善程度有限，恆春鎮代盧榮士在鎮代會再次呼籲墾管處「移樹救人」，墾管處則回應說，將增加護欄保護駕駛人，但移樹或砍樹暫不考慮。

盧榮士在恆春鎮代會中，再次向墾管處列席的環維課長曾添丁請命，希望墾管處能移植路中央過於高大茂密的木麻黃，因為這些木麻黃除了遮蔽視線還造成車道狹窄，常有夜間駕駛人不慎撞上重傷甚至殞命。

「把樹移到兩側路旁，能兼顧美觀跟安全！」盧榮士指出，南光路為大光、山海、水泉、龍水4里居民進出恆春鎮內必經之路，加上關山、白沙、後壁湖、貓鼻頭、龍鑾潭等風景區遊客車輛多，目前墾管處所謂「改善」的水泥護欄，視線不良仍會撞擊受傷，並非長久之道。

墾管處環維課長曾添丁說，已經在部分路中央木麻黃周圍設計護欄，能夠讓駕駛人不慎撞擊時，能夠緩衝降低傷害，未來會逐步將整個路段都完成改善，至於砍伐樹木或可能造成樹木死亡的移植，在現今社會氛圍下並不適合，而多數車禍意外主因脫不了車速過快，仍提醒駕駛人依速限行駛。