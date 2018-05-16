小琉球到墾丁「取經」 設繫錨點保護珊瑚礁

小琉球海洋志工隊、鵬管處、東管處日前到墾丁「朝聖」繫錨點。（記者陳彥廷翻攝）

2018-05-16 23:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東墾丁海域是國內景點，更是知名潛點，當地墾丁國家公園管理處為維護帶來豐富水族的珊瑚礁，設置了20多個「繫錨點」，屏東的另一景點小琉球是「純珊瑚礁島」，近來潛水產業因為海龜頗有後來居上之勢，日前小琉球海洋志工隊和主管機關鵬管處，前往墾丁「取經」，盼成護「礁」大使。

小琉球是全台罕見的純珊瑚礁島，周邊海域早年堪稱「海底水族館」，但過度開發及捕撈，水族數量、多樣性下滑，所幸近年地方環保意識抬頭及限漁下逐漸回復，近年海龜大增，浮潛、潛客慕名而來，更是打出一波「海龜觀光」，成國內新興潛點。

不過，遊艇、船潛多，隨意丟錨與日俱增，觀光局及轄下的小琉球海洋志工隊日前到墾丁取經，觀摩「繫錨點」並把經驗帶回小琉球，試設繫錨點保護珊瑚礁。

小琉球海域去年曾發生載有潛客的船未錨定被海流沖襲，卻在還有1名潛客未上船就發動引擎欲抗海流，但螺槳竟絞斷該潛客右小腿，都突顯錨定需求。

觀光局今年主打「海灣旅遊年」，為建構更完善海灣旅遊環境，邀請國外水下攝影團隊來台，到小琉球勘查後認為小琉球海底極具觀光潛力，但船舶錨定越來越多下。恐傷及底棲珊瑚礁生態系，甚至進而影響附近海域水族食源，令好不容易回復的生態，又受損害，建議增設「繫錨點」。

小琉球海洋志工隊是當地民間自發每週下水「淨海」保護家鄉的團體，日前和大鵬灣及東部海岸國家風景區管理處到墾丁國家公園管理處「取經」觀摩「繫錨點」，鵬管處已選定地點並設置繫錨點。

志工隊說明，繫錨點將選定海底岩盤綁定鋼索並套上塑膠套，再連結到海面最頂端的浮球，浮球供船舶套索，船隻就不用再拋錨，藉此「護礁」，不讓珊瑚礁被砸成「咪咪冒冒」。