網友暴怒！1線4副所長被基層警踢爆要求「委婉吃案」

2018-05-16 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕新北市1間派出所基層員警上網投訴該所1線4星何姓副所長，指示底下員警在面對刑案時要「委婉的吃案」，若有員警受理報案，何姓副所長還會嗆聲「不蓋主管章」，讓基層員警相當頭痛，這起事件曝光後，讓網友們相當憤怒。

一名員警在臉書社團「爆料公社」貼文指出，該名何姓1線4星副所長，面對派出所員警開立報案三聯單給民眾，竟嗆聲「不蓋主管章」，若有菜鳥員警外出抓獲刑案，請他在勤務表中更改為加班還要「請他吃飯喝飲料」，讓基層員警嘆聲連連。

從員警貼上網的影片中能見到，該名副所長指示員警外出取締違規事件，但因「開到某位地方人士」，因此被副所長斥責，何姓1線4星副所長在影片中提到「好好跟你講，在那邊意見一堆」，基層員警堅持依法行政，且係應何姓副所長要求因此開單告發，竟換來大罵。

片中何姓副所長痛罵基層員警「你是夠了沒？」、「不然我現在叫你去抓壞人，你去給我抓一件出來，去抓通緝犯啊，去抓酒駕啊你跟我說我命令你去，那我現在命令你去抓人」，基層員警不想與之唇槍舌戰，逕自走開，不料卻被連名帶姓大罵「過來」。

員警爆班表雙版本 排班不公

員警在貼文中提到，該派出所的正、副所長均要求基層員警順應官場馬屁文化，且班表亦有2個版本，送交警分局備查的為符合規定的版本，但派出所中實施的第2個版本，卻是讓所長屬意人選不用排進時常日夜顛倒的「大輪番」勤務，讓其他員警相當吃不消。

許多網友知悉此事後，均感到相當憤怒，紛紛留言指教「地方人士不能開單說清楚啊」、「這個署長不連坐處分真的說不過去」、「好大的官威啊」、「害蟲要除不然基層的聲音就會無法發聲」、「去NPA署長室洗版，高層整肅一下」、「好像報告班長看太多了」。

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