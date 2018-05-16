終止兒童受暴 受資助兒童用畫發聲

世界展望會受資助兒童畫畫呼籲保護兒童免於暴力侵害。（記者蔡淑媛攝）

2018-05-16 22:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕世界展望會在大遠百百貨公司舉辦「終止兒童受暴．彩繪幸福未來」兒童畫展，展出112名受資助兒童為終止兒童受暴發聲，畫出心中幸福兒童藍圖，呼籲大人們一起保護兒童免於暴力侵害。

來自南投信義鄉的小四男童小穎畫出自己在抓蛇的畫面，畫出象徵內心害怕等的負面緒， 他說想抓住那條蛇，不要被破懷心情，如果其他小朋友心中也住著一條蛇，要努力抓住牠，不要被蛇傷害，就能每天快樂生活。

南投信義的小五女童小琳長期受展望會資助，父親早逝，母親弱視幾乎眼盲，靠補助養育她和兩名姊姊，她仍樂觀畫出與母姊4人開心在一起的模樣，她說希望其他小朋友也能開心與家人生活。

社會局副局長陳仲良指出，兒虐事件發生，常見父母等照顧者把孩童當自己的財產，但孩子是獨立的個體、是國家的財產與棟樑，大人只是盡照顧責任，也建議民眾多關心身邊的小孩，有問題時立即通報。

社會局家防中心處長侯淑茹指出，全國去年約有14萬家暴通報案、台中有2萬件，其中4千件是兒虐事件，被不當照顧、施虐，提醒家長不該複製自己被照顧的經驗，應同理孩子的特殊需求，也提醒民眾身邊小朋友身上如有說不清楚的傷痕、學習退縮等，要多加留意。

台灣世界展望會中區辦事處主任吳羿霆指出，每年全球有超過17億兒童在剝削、傷害、霸凌等不當對待，遭遇各種形式的身心暴力。每五分鐘，就有一名孩子因暴力離開這個世界，這次展出國內外各50名及62名受展望會資助孩童的畫作，呼籲搶救兒童受暴危機。