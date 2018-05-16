交通部砸4000萬救南部觀光 墾丁所在鄉鎮可核銷

交通部觀光局宣布提振南部觀光的補助方案，墾丁所在鄉鎮都可核銷。圖為恆春半島沙灘。（記者陳彥廷攝）

2018-05-16 23:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部觀光局昨天（16日）突然宣布提振南部觀光的補助方案，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）說，規劃旅行社遊程必須到大鵬灣風景區所在的東港、林邊、小琉球和墾丁國家公園的恆春、車城、滿州等6鄉鎮「拍照」核銷請補助。

南部觀光近來呈現「雪崩」趨勢，觀光局醞釀觀光補助雖立意良善，但補助方式由各地風管處執行，工作人員今天一早就接到佔線「整天回答不用辦公」，而且扣除澎湖的本島4縣市南高屏東，預算各僅約700到750萬元，實施要點也仍未公布，就吸大批旅宿業者、自由行個人甚至里長的詢問電話。

觀光局這次補助改由5縣市的國家風景區管理處訂定核銷規則，主責屏東縣的鵬管處說，旅行社行程可於平日且至少2天1夜，住宿地點為屏東合法的旅館、民宿，每團至少20人以上，每人每日補助500元，交通費則得補助一半，但每團上限最多補助3萬元，每個旅行社最多申請5團。

觀光局原本僅要求拍照點為國家風景區內，但在去年要求鵬管處以規劃「恆春觀光鐵道」的觀光旅遊藍圖，將墾丁拉入規劃範圍，這次也持續將墾丁國家公園所在的3鄉鎮也算在拍照範圍內。

鵬管處說，期盼平日也引進遊客，帶動觀光產業鏈的乘數效應，作為暑期前哨戰。鵬管處也澄清，有傳言不救墾丁，但作業要點中明載，得於東港、琉球、林邊、恆春、車城及滿州等6鄉鎮「之一」可明顯辨認的地區拍照，藉以審核核銷，也間接駁斥傳言。

不過，一名旅行社業者直言這「只肥財團」，他說，根據以往經驗，這些優惠由旅行社先行墊付，但核銷若遇困難，小的旅行業者在不可能賠錢的情形下，只能拒作，而且團客一般只會到旅館，對屏東遍地開花的民宿來說，幫助不大，對一般民眾而言，只能期待自由行的補助方案能真的端出牛肉。