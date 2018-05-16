老司機也找不到…屏東黑暗公路Google地圖新亮「點」下架

正常的黑暗公路佳冬戰備跑道。（記者陳彥廷翻攝）

2018-05-16 21:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東台1線佳冬戰備跑道路中央沒有路燈，被鄉民稱為「黑暗公路」，因為去年10月的死亡車禍，直到上週才由鄉公所在鄉道路口裝上路燈，勉強算是「亮點」，不過，最近一段女子露點影片被放上Google地圖，莫名讓佳冬戰備道被狂洗5顆星，還召喚要網路鄉民「上車」，Google昨晚緊急修正，影片所在連「老司機」也迷路！

佳冬戰備跑道路中央無法架設路燈，曾發生多起重大死亡車禍，甚至還蓋廟祭祀死者，對佳冬鄉民來說，晚間除非必要，一般都敬而遠之，被稱為「黑暗公路」，是實際無路燈的感受，更是帶有「精神層面」的形容。

警方、地方政府和公路單位研商，死亡車高事發7個月後，終於裝上鄉道路口的路燈，但路中央仍囿於國防部規定，無法裝路燈，地方居民也只能自我安慰，路口路燈算是「亮點」。

黑暗公路才剛擁有「亮點」，卻又馬上被發現新亮「點」，臉書社團「爆怨公社」日前有網友PO文，Google地圖搜尋佳冬戰備跑道，竟發現相關照片中有名女子露點的影片，讓她相當傻眼！

消息傳開後，佳冬戰備跑道成為網路「老司機」帶路的新朝聖點，求上車聲不斷，直到昨晚Google台灣官方緊急修正。

Google台灣官方回應，已經修正此問題Google地圖上各式各樣的資料有許多不同的來源，包括第三方合作夥伴、公開資訊及使用者，這些資料為Google地圖帶來最新、最易理解的使用體驗，但這些資料有時候可能會有不正確的地方，當使用者在Google地圖上發現錯誤、位置缺失或其他問題，可以透過位於Google地圖介面右下角的「回報問題」來反應。