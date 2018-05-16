歐盟個資保護規範GDPR本月25日上線 資安業不可不慎

2018Explore Next Cyber Taiwan-國際資安新創交流活動，主辦單位邀請美國、以色列、荷蘭、韓國之新創成功業者以國際觀點探討資安關鍵技術應用與趨勢，期望提昇台灣資安產業接軌國際市場之能量。 （2018國際資安新創交流工作小組提供）

2018-05-16 23:23

〔記者陳炳宏／台北報導〕國際創投、資安專家齊聚推動台灣資安新創國際資安新創交流活動「2018 Explore Next Cyber Taiwan-國際資安新創交流活動」今天圓滿閉幕，在資安領域優異表現勝過歐美的以色列，其Gav-Yam Negev先進技術園區執行長Roy Zwebner建議台灣政府，除制定完善的獎勵計劃鼓勵資安新創外，應該要建立完整的資安生態圈讓他們活得下去，最後，更建議政府，須了解扶植新創公司的失敗率極高，失敗時應該坦然面對，並將經驗做為日後成功的養分。

隨著歐盟訂定的GDPR「一般資料保護規範（General Data Protection Regulation）」，即將自5月25日起施行，面對最高2,000萬歐元罰鍰，資安企業如何自保也成為交流活動中關注焦點。

工研院產經中心（IEK）分析師楊玉奇指出，歐盟是全世界最注重民眾隱私的區域，GDPR保護範圍涵蓋數位個資，簡單來說，只要是為歐盟人民提供商品和服務或是蒐集並分析歐盟居民相關資料的公司、政府機構、非營利機構和其他組織，均需符合該法令的規範。

楊玉奇認為，儘管台灣多年前參考歐盟、日本國家推出新版個資法，但是在跨國傳輸部分，企業不但須事先申請獲准後才可實施，且不同於GDPR採正面表列做法，台灣新個資法採負面表列，在企業違法將面對最高2,000萬歐元或年度全球總營業額4%罰款下，對經營歐盟市場的台灣企業而言，是絕對不容忽視且必須遵守的資料保護法規。

SixThirty CYBER Venture Fund創辦人暨合夥人Jay DeLong表示，台灣資安新創令人印象深刻的是技術能力，這有助於爭取到國際創投關注。然而若要進軍競爭激烈的美國市場，在產品設計上必須要能夠真正切中客戶需求，才能引起美國企業用戶採購的興趣。

Jay DeLong也提醒台灣新創公司，應該要在當地尋找合適的網路服務商、資安服務公司協助，將有助於縮短切入美國市場的時間。