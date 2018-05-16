「可重複使用」段考題目把女人當產品 網友怒轟物化

有網友貼出北市景美國中段考考題，題目將女人描述成產品，怒轟一點性別意識都沒有。（圖擷取自PTT）

2018-05-16 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友今日在網路上貼出台北市景美國中的部分國文段考考題，在閱讀測驗部分，出現充滿物化女性的話語，把女人描述成「上帝生產的一種讓男人愛恨交加的產品」，還分別列出了「產品特點」、「主要性能及參數」、「安裝、使用」及「注意事項」。網友痛批這種考題毫無性別意識，更擔憂會對學生的價值觀造成負面影響。對此，景美國中教務處人員表示，目前出題老師不在，無法判斷其用意，待校內進行討論後再統一說明。

有網友在PTT上貼出一段文章和題目，這是他就讀於台北市景美國中的家教學生的段考考題。從網友提供的照片中可見，這份考題中閱讀測驗的部分，整篇都是將女人作為一項產品來描述。文章稱，產品的特點是「外表文弱、內心溫柔、體積嬌小、款式雅致」，且「工作平穩、效率高、可重複使用、使用壽命長」，但缺點是使用時間長導致磨損嚴重時需要「進廠維修」。

而男人負責「安裝與使用」作為產品的女人，文章中更提醒這些廣大的男性消費者，要注意每件產品中所附帶的「虛榮、撒嬌、趕時髦、花錢如流水」等系統設定。

景美國中教務處人員接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，出題老師年紀大約30~40歲，屬於中生代教師。目前因為出題老師不在，所以無法判斷其出題用意，等校內討論後會再統一說明。

張貼出這份段考試題的網友表示，他看到題目後非常憤怒，「都2018年了還有這種性別盲」，而且這段文章沒附出處，更讓他質疑「難道是老師自己寫的嗎？」

許多網友看了考題後也紛紛批評，「標準的物化、性別刻板印象、性別歧視」、「噁心的題目，看了很生氣，我要高調」、「這內容實在太誇張了 自以為幽默嗎？」

也有網友回文表達不同的看法。表示閱讀測驗本身是在考驗學生的閱讀能力，並不是要教導某種價值觀，因此「任何一種觀點的文章都可以拿來做閱讀測驗的引文」，認為學生只要依照邏輯負責答題就好。