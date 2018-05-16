伊甸慢飛天使與媽媽把愛包進粽子 為公益認購活動代言

發展遲緩孩童薇薇，經過伊甸基金會專業早療服務，等待了547天後 ，和媽媽一起包粽，參與關懷「慢飛天使」公益活動。（記者李容萍攝）

2018-05-16 21:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市發展遲緩兒童薇薇（化名），今年3歲，是個愛笑、愛問問題，活潑可愛的小女孩，她1歲半時因手腳無力，不太會走路、常跌倒，平時也不太會說話，在媽媽及伊甸基金會協助下，薇薇經過547天療育課程後，情況慢慢好轉，16日擔任伊甸基金會與古華花園飯店端午節「粽飄香‧愛流傳」公益認購活動代言人。

薇薇在古華花園飯店中餐廳副主廚林家松指導步驟下，用小手和媽媽包下人生第一顆粽子，讓媽媽滿是感動；即日起訂購古華飯店傳統香菇粽禮盒，公益銷售將捐10％給伊甸基金會，守護像薇薇的「慢飛天使」安心長大。

伊甸基金會北區資源中心主任初佩瑽表示，伊甸投入早期療育服務已24年，透過不間斷地宣導和強調早期療育的重要，將「及早發現、及早療育」觀念帶入生活中，就是希望被忽略或是疑似發展遲緩孩子，能及時把握6歲前的黃金療育期。

古華花園飯店與伊甸基金會今年端午節共同推出「粽飄香‧愛流傳」公益計畫，即日起到6月15日前，民眾訂購傳統香菇粽禮盒（每盒888元），飯店將提撥公益銷售所得10％，支持伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，以實際的行動守護慢飛天使。

古華傳統香菇粽禮盒由明皇樓中餐廳主廚李鴻榮嚴選上等北菇、鹹鴨蛋黃，以及口感潤而不膩的豬蹄膀等食材製作而成的風味粽。