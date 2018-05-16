籌出國參展旅費！小學生寄信給150家大公司 這家真的捐了

嘉大附小學生李定玨（中）獲選參加今年的馬來西亞國際青少年發明展（WYIE），自己寫信給大企業求贊助，真的獲得台塑企業捐款。（記者林宜樟攝）

2018-05-16 21:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕出國比賽籌旅費，小學生寄信給企業竟真獲捐款！

嘉義市小學五年級學生李定玨的發明作品，獲選參加今年的馬來西亞國際青少年發明展（WYIE），但出國參展對家裡來說負擔不小，他寄信給國內150家大企業，自我介紹及說明作品，期盼贊助旅費，大多石沉大海，但有3家公司回信，台塑企業肯定他的勇氣，竟真的捐助5萬元給學校。上週，李定玨穿著感謝台塑贊助的衣服到馬來西亞參展，獲得銀獎，回饋捐助之恩。

李定玨讀幼兒園時，對數字很敏銳，可背出地球和月球的直徑；現在他就讀嘉大附小資優班，由翁秀玉老師指導創意發明，與同學王郁瑩、林侑葶思考改良布捲鉛筆盒，小組成員利用鬆緊帶配合長形扣來調整間距，可放入筆尺等文具，另搭配魔鬼氈來調整鉛筆盒高度，設計接布擴充容量，完成「筆洞可調整的布捲鉛筆盒」，曾多次獲得發明展獎項。

定玨的父親李岩錡是嘉義市北園國中教師，一人工作照顧一家5口，定玨有時會氣喘，出國參展需家人陪同，赴馬來西亞旅費一個人約2萬多元，加上同行家人旅費，對家中負擔不小。

父子倆思考如何解決，爸爸提議請企業贊助，兒子真的嘗試。李岩錡整理台灣大企業名單，李定玨上網查詢各公司董事長姓名及公司e-mail，自己擬稿，信件以「敬愛的X董事長」起頭，介紹姓名年級，說明參展作品特色，期盼企業贊助旅費，「讓社會大眾體認貴公司提攜後進，不遺餘力的用心與苦心」。

李定玨在3、4月寄信給150家企業，只有3家回應，一家回覆有合作贊助對象，予以婉拒，一家則要求提供家庭支出大於收入證明，台塑企業聯繫嘉大附小查證，經翁秀玉說明後，同意捐款到學校，由校方統籌運用。

李岩錡說，原意是建議孩子自己思考，動手解決問題，「還在想全部落空要怎麼安慰，沒想到真獲得捐款」；李定玨平時很節省，他很開心為家裡減輕負擔，5月10日至12日參加馬來西亞ITEX國際發明展中的國際青少年發明展時，攤位插上國旗，還製作T恤及布條，寫上「感謝台塑企業熱情贊助嘉大附小發明展」。

處理贊助案的台塑企業汪姓組長受訪時說，這為個案，雖是小學生來信，但內容條理明晰，公司長期關注教育，經慎重查證及討論，以贊助校方經費方式協助，肯定孩子的勇氣與努力。

嘉大附小學生李定玨寫信給台塑企業求贊助，真的獲得捐款。（記者林宜樟攝）

李定玨與同學王郁瑩、林侑葶設計的「筆洞可調整的布捲鉛筆盒」。（記者林宜樟攝）

嘉大附小學生李定玨，自己寫信給大企業求贊助，真的獲得台塑企業捐款，抱回銀獎回饋捐助之恩。（記者林宜樟攝）