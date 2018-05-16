醫病》南部膀胱癌患者較多 「空污」可能也是原因

2018-05-16 20:59

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣每年新增2000多名膀胱癌患者，尤其南部有地區發生率高出全台平均值近3倍，醫師推測，過去含砷地下水污染、非法馬兜鈴酸中草藥濫用以及空污，可能均是原因。

台灣泌尿腫瘤醫學會理事長江博暉說，凡是由泌尿上皮細胞長出來的癌症，統稱為「尿路上皮癌」，每年新增3709名患者，包含膀胱癌、腎盂癌、輸尿管癌及尿道癌，其中，膀胱癌占比約6成、2711人最多。

根據台灣癌症登記檔1979至1999年統計，以尿路上皮癌發生率來看，台灣膀胱癌發生率是每10萬人口有6.9人，上泌尿道尿路上皮癌（包括腎盂、輸尿管等部位）發生率為每10萬人口有2.7人；但以南部烏腳病地區（北門，學甲，布袋，義竹）來看，膀胱癌發生率高達每10萬人口有27.3人，上泌尿道尿路上皮癌也有14.1人，且近年南部相關患者仍高於其他地區。

江博暉指出，南部罹患膀胱癌、上泌尿道尿路上皮癌人數較多，可能是過去含砷地下水污染造成烏腳病流行，提高相關疾病機率，而且不少年長者曾使用含砷地下水，因此，數十年後陸續發病中，加上部分南部地下電台非法銷售馬兜鈴酸中草藥，南部PM2.5等空污情況較嚴重，可能也是增加罹病原因之一。

江博暉解釋，尿路上皮癌復發風險高，高達78％患者在5年內有復發的風險，一旦發生轉移，5年存活率只剩下5％，以往第一線治療僅有放療、化療，但由於晚期尿路上皮癌患者多數已有腎功能不全的狀況，無法完成化療，所幸現已有免疫療法。一年59歲、確診晚期尿路上皮癌的張女士，就使用這個療程成功獲得治療。