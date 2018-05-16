鳳梨、芒果等水果盛產季 來新北果菜一次買足

當季水果有國產鳳梨、木瓜、芒果、火龍果等，現在買價格便宜。（新北果菜公司提供）

2018-05-16 22:36

〔記者葉冠妤／新北報導〕便宜又好吃的水果，現在買正得時！立夏後，農作物就進入生長旺季，尤其是鳳梨、香蕉、芒果等水果更邁入盛產季節，新北市果菜公司指出，一顆鳳梨市價平均70、80元，但到果菜公司用批發價格買，一箱平均下來，一顆鳳梨只有50。60元，愛文芒果、香蕉也同樣優惠；另還推出有機蔬果優惠箱，包括八包葉菜、兩種根莖瓜果類只要690元。

新北市果菜公司總經理江惠貞表示，傳統中醫建議立夏後飲食應重清淡，要多吃蔬果，其中更要以低脂、易消化、富含纖維素的水果為主，近期盛產水果有國產鳳梨、香蕉、木瓜、玉荷包、芒果等，以及進口蘋果、葡萄、奇異果等，這些當季水果貨源正充足，蔬果品項眾多，民眾可到三重批發市場及板橋批發市場採買。

此外，為方便民眾採買，也響應新北果菜公司成立週年，推出的有機蔬菜優惠箱，包含八包葉菜、兩種根莖瓜果類，內容依據供應者實際採收品項隨機搭配，原訂售價為999元，現推出69折，優惠驚爆價690元，有興趣的民眾可上新北果菜鋪網站https://www.ntpmshop.com/訂購。