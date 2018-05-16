泡湯露點照非色情照 部落客娶親表妹揭家庭革命史

2018-05-16 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕有部落客在網路分享帶著家人到日本有馬溫泉的旅遊日記，文中還PO出自己太太的泡湯露乳照，引發網路熱議，雖然不少網友提醒應將露點照片撤下，不過，這名部落客在接受媒體訪問時除了說，「老婆說不就是奶頭嗎？是要小心什麼？」還自爆自己的老婆就是自己親表妹，因為台灣法律不允許，所以兩人是在國外登記結婚。

部落客「無敵小恩恩」15日分享自己帶老婆Annie、2個小孩到日本有馬溫泉的旅遊日記，但有眼尖的網友發現，「媽咪有露點耶！要注意修圖一下！」不過，「無敵小恩恩」回應，「很美不用修喔」、「老婆說不就是奶頭嗎？是要小心什麼？」、「大家都有乳暈」等，還指所有上傳網路的照片和文章，都經過老婆同意。

知名3C部落客王阿達今天下午在臉書分享這篇旅遊文章時，也力挺「無敵小恩恩」，指無敵小恩恩「根本不缺流量也不缺錢」，並批評酸民「在酸人家靠老婆露乳衝流量的，其實很大一部分只是因為自己不敢罷了。不然你也試試？」無敵小恩恩的老婆也現身留言，勸王阿達，「不要生氣，認真就輸了」、「沒關係啊，我不介意」等。

無敵小恩恩指出，部落格上的照片、文章都是經雙方同意才會上傳，對於外界認為露點照不宜在網路上傳閱，無敵小恩恩則說這其實也不是色情照片，認為大家有點太大驚小怪，他們不會太在意酸民的批評，一切平常心。

此外，無敵小恩恩也透露，老婆Annie是舅舅的女兒，也就是自己的親表妹，一開始也有被女方家庭反對，但兩人堅持到最後，經過微家庭革命後才修成正果，讓女方家人漸漸接受，不過，台灣法律不允許近親婚姻，因此兩人是在國外登記結婚，在台灣並沒有登記。