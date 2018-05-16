建教生也能變「學霸」！ 他們參與精密機械的國際競爭

內思高工機械科建教班參與亞崴機電產學合作計畫的學生（圖右著藍色上衣者）把從師傅那裡學來的技術，跟學弟妹們分享，儼然成了實習課的小老師。（記者黃美珠攝）

2018-05-16 22:49

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣私立內思高工機械科建教班，與國內精密機械工業上市大廠亞崴機電（股）公司產學合作有成，今天（16日）以「人」為主角，發表雙方的合作成果。這些人就是今年內思的機械科建教班7名高三生，他們透過亞崴為期1年，採一對一、師徒制，扎實做中學的方式，學會現場的實作，在資深師傅帶領下，直接參與生產亞崴今年為中國汽車製造商比亞迪量身打造、8月即將要發表的新車車模的龍門動柱型加工中心機，讓人見識到建教生也能成為不一樣的「學霸」，同樣有機會參與精密機械的國際競爭！

這場成果發表會以簡單儀式說明雙方合作緣起後，就直接拉進亞崴的作業現場，讓學生的師長們直擊他們如何跟著師傅，一對一地耐心打造來自比亞迪的訂單。

亞崴也短暫安排這7名建教生轉換身分，成為來訪學弟妹們實習課上的小講師，動手也動嘴，自信展現他們在亞崴所學得的各項技藝知識。

內思高工校長湯誌龍說，亞崴在國內精密機械工業屬於龍頭，近6年配合教育部的產學攜手計畫，努力培育業界後進人才。而內思高工是桃竹苗地區唯一跟亞崴產學合作的學校，前年培養出第一批、4名現已是科大建教生的業界明日新血之後，這次再度養成7名學生。

亞崴總經理康劍文說，要成就一個百年企業，持續的提攜後進、培養後進是件刻不容緩的事，也是企業主責無旁貸的。他們為了讓學生學到核心的技術，刻意安排師徒制，透過專長和興趣，給予每個學生一對一不同階段的引領。

而來到亞崴的建教生，公司依勞基法提供每月基本工資、免費午餐，結訓後，願意留下的，就免試用直接晉用。想要邊工作、邊繼續進修的，亞崴更是鼓勵。

6年來，亞崴已經在全台作育出5、60名新血，其中一半留下來成為公司的生力軍，證明這樣的技職教育可以創造多贏！

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內思高工機械科建教班高三生詹啟民（中）的父母（右二和左二）也是亞崴機電的員工，他也是7名透過產學合作、學有所成的實踐者。（記者黃美珠攝）

內思高工校長湯誌龍（左四）、亞崴機電總經理康劍文（中）兩人產學合作，帶領7名高三機械科建教生找到自己的一片天。（記者黃美珠攝）

內思高工校長湯誌龍（前左四）、亞崴機電總經理康劍文（前左五）各自率領自己的學生和同仁，為國內的技職教育樹立產學合作的良好模式。（記者黃美珠攝）

今天的成果發表上，亞崴機電安排學生的師長們進廠，參觀學生們在資深師傅帶領下，參與生產公司今年為中國汽車製造商比亞迪量身打造、8月即將要發表的新車車模的龍門動柱型加工中心機工作實況。（記者黃美珠攝）

亞崴機電新埔廠1年來，以一對一師徒制方式，把工作現場上需要的技藝，扎實傳承給內思高工機械科建教班學生。（記者黃美珠攝）