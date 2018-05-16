衛武營國藝中心首推無限卡 全年暢賞限量100人

2018-05-16 21:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今推出4種會員卡，史無前例主打無限卡，全年無限暢賞，更為工程幕後英雄打造專屬英雄卡，今款待幕後英雄成為座上嘉賓，準藝術總監簡文彬親自致贈英雄卡，一同分享衛武營的榮耀與喜悅。

衛武營國家藝術文化中心將於今年10月完工，邀請曾參與金馬、金鐘、金曲獎視覺的知名設計師方序中操刀，以廳院的色調、場館視角為設計概念，利用觀眾偏好與年齡區分會員類別，推出生活、青年、英雄、無限卡，結合一卡通功能。

衛武營史無前例推出無限卡，年費2萬5千元，全年無限暢賞，主辦活動享有優先入座權，無需再付費購票，享受藝文貴賓級待遇，限量100個名額，還有加購票優惠、會員專屬活動及駐店消費優惠等。

衛武營更首度開創英雄卡，參與衛武營工程人員5千多人，以邀請制招募幕後英雄，目前已有300名會員，準藝術總監簡文彬親自致贈英雄卡，感謝這群犧牲與家人相處時光、打造衛武營成為世界最大單一屋頂場館的英雄們。

英雄代表吳通銘過去擔任工地所長，他表示，衛武營規模大、特殊又複雜是很困難的工程，對於身為工程人員而言，一輩子有機會能做到衛武營這樣特殊的工程是一輩子求之不得的事情，他從事建築工程31年，這是第一次工程完工後還被人記得，他覺得很感動，未來會帶家人來欣賞表演。

準藝術總監簡文彬指出，首批會員推出驚喜三重奏，8月底前加入會員，可搶先預約開幕前觀賞到特別策畫的演出活動；今年底前加入會員，有機會獲得紀念禮，會籍特惠展延至明年底。

一卡通總經理張修齊指出，衛武營會員卡結合一卡通，兼具藝文及交通、生活支付功能，方便民眾購票並享受優惠，只要一張卡片就能通通搞定。