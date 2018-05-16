童玩節7月7日登場 首辦童玩工作坊邀學童「腦力激盪」

宜蘭國際童玩藝術節預計七月七日登場，宜蘭縣政府今年首辦「童玩普拉斯工作坊」，向全台小四至國三學生廣發英雄帖，鼓勵學童發揮創意，想像童玩節還能怎麼玩。（記者張議晨攝）

2018-05-16 21:27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕2018宜蘭國際童玩藝術節即將登場，今年首度舉辦「童玩普拉斯工作坊」，向全台小4至國3學生廣發「英雄帖」，鼓勵學童發揮創意，想像未來童玩節應該「長什麼樣子」，工作坊成果將在7月23日的童玩論壇展出；縣府說，若獲得優選作品，將有可能成為未來童玩節規劃的參考。

宜蘭童玩節今年主題為「童心大進擊」，預計在7月7日於冬山河親水公園登場；縣府今年首度規劃「童玩普拉斯工作坊」，打算邀請全台80名學童，在7月22日於中興文創園區腦力激盪。

宜蘭縣文化局長李志勇說，童玩節今邁入第23年，但外縣市民眾常以為童玩節都是在玩水，而忽略「童玩」的意義，因此今年才首辦工作坊，號召全台學童激發創意。

「童玩普拉斯工作坊」主要對象為小4至國3生，可單人報名，也能以4人為單位組隊；報名文件除繳交基本資料外，還需拍攝3分鐘短片。

李志勇說，報名短片需呈現對童玩節的期待，以及各種對童玩藝術的想像、過去參與的經驗等，越有創意越有機會錄取。

「童玩普拉斯工作坊」從即日起至6月15日開放報名，名額限80人，錄取名單將於6月25日公告。文化局表示，錄取者還能獲贈可免費入園遊玩的童玩護照1本，報名可上「2018八宜蘭國際童玩藝術節－童玩論壇網頁」。