用生命經驗豐富台灣 新北市首辦新住民文學獎！

第8屆新北市文學獎、2018玩字時代、新北市新住民文學獎徵文即日起開始徵件。（記者葉冠妤攝）

2018-05-16 22:48

〔記者葉冠妤／新北報導〕第8屆新北市文學獎、2018玩字時代、新北市新住民文學獎徵文活動開始了！其中新住民文學獎是首度舉辦，廣邀曾經或正在新北市工作、求學、生活的新住民及其子女，透過文學及攝影等創作形式，記錄下「新北經驗」。即日起正式起跑，3項徵件統一收件至7月31日止。

對於「新北市新住民文學獎」的誕生功不可沒的新北文學諮詢委員張正，雖然他自己辦理「移民移工文學獎」已有5年之久，但心中仍一直期待新住民人口眾多的「新北市」來辦，肯定更加有意義，期待新住民朋友於此舞台發光發熱。

新北市文化局副局長于玟表示，今天是新北文學三合一徵件活動熱鬧展開的日子，其中重頭戲「2018新北市新住民文學獎」首次辦理，此刻的台灣，透過跨國婚姻及其他原因取得本國國籍及身分證的人口超過65萬人、來自東南亞的移工將近50萬人、新移民二代也已達30萬人，這些人的文化與生命經驗，豐富了台灣，而這些的書寫，也是台灣文學不可分割的一部分。

第8屆新北市文學獎「黃金組」、「成人組：散文、新詩、短篇小說、職場書寫」、「青春組：散文、新詩」、「舞台劇本組」、「繪本故事組」5大組9文類，總獎金127.4萬；2018玩字時代手寫字徵文，競賽組別依年齡分為國小、國中及成人組，文體不拘。國中、國小組各入選20名，成人組入選25名，分獲獎金3000~5000元不等；2018新北市新住民文學獎「散文（中文）組」、「散文（非中文）組」、「影像短文組」，總獎金28.5萬！相關簡章及報名資訊可至新北市文化局查詢或電洽29603456轉4622。