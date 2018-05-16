高架破壞古都風貌！台南捷運綠線改道西門路 住戶連署反對

台南捷運綠線擬改走成功路、西門路，引起沿線住戶連署反對。（記者洪瑞琴攝）

2018-05-16 20:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運展開規劃，地方擔心影響古蹟、景觀，因此，原綠線規劃走公園路、民生路，將改走成功路、西門路，但沿線住戶質疑，西門路只有20公尺寬，而且車流壅塞，高架捷運破壞市區天際線，「越改越糟」，正醞釀連署，向市府陳情反對。

住戶代表說，西門路是台南重要心臟地帶，也是流金歲月的「金市街」（指銀樓聚集），平日常有民俗廟會文化活動，施工期不僅占用車道，將來捷運運行後也會更壅塞，從此永淪為黑暗的「城市毒瘤」。

住戶也說，西門路位在五條港文化園區，古蹟集中、數量也多，巷弄間是古都風貌，應學習日本京都集客效益，不需要捷運破壞，而且台南雙城區（安平古堡與赤崁樓週邊街廓）類似國家公園地位，一切公共設施均應以國家公園標準評估，絕不可在地面加增突兀設施，高架橫過將破壞五條港文化園區景觀。

住戶陳情指出，日本沖繩高架捷運走的大都是6線道以上道路，兩旁大樓有適當距離，盡可能使用公園與河川上方，而台南市高架捷運卻要架在路寬不足的舊城區上，不僅干擾沿線住戶，生活有壓迫感、日照權被剝奪，舊城區不乏雜亂破舊也是屋頂醜態，「高架往下看到的不是美感」。

成功路、西門路沿線已有近百戶連署陳情，他們訴求「舊城區容不下高架捷運」，並高舉憲法優先保障人民生命財產安全，「市府不該花600多億，只為了掛兩節車廂，為幾分鐘的交通便利威脅人民」。