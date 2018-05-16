林口長庚「大雁」領航 基層診所：準備好了

林口長庚「雁行專案」啟動儀式，今由李伯璋、健保署北區業務組長林阿明、市長鄭文燦、林口長庚醫院院長程文俊等人啟動。（記者鄭淑婷攝）

2018-05-16 22:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］健保署北區業務組推動「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，林口長庚醫院攜手278家區域、地區醫院及診所、長照機構「齊飛」，落實分級醫療、雙向轉診制度，成為北台灣最大規模的醫療照護團隊，由於過去有「上轉容易、下轉難」的現象，健保署署長李伯璋表示，已擬定獎勵轉診計畫，目前正在報請衛生福利部同意，預計7月公告實施。

林口長庚「雁行專案」啟動儀式，今由李伯璋、健保署北區業務組長林阿明、市長鄭文燦、林口長庚醫院院長程文俊等人啟動，與1家區域醫院、6家地區醫院、6家居家護理所、1家護理之家、264家基層診所及衛生所，合作組成醫療照護群，範圍涵蓋桃園、雙北、苗栗、宜蘭等地，便於病患「下轉」至住家附近就近看診、照護。

林口長庚目前每月門診就診人數超過20萬人，健保署希望達成每年2%的轉診率，而林口長庚「雁行專案」有10大特色，其中，建置的智能轉介平台，可讓醫師在協助轉診時，立即查詢到病患居住地附近的醫療、照護機構。

「雁行專案」讓基層醫療機構十分期待，桃園市診所協會理事長蕭敦仁說，過去的分級醫療是「上轉容易、下轉難」，部分大型醫院對於「下轉」是抗拒的，「雁行專案」執行後基層診所樂見其成，對於承接下轉病患已經「準備好了」；也有診所醫師表示，病患上轉到大型醫院後常常就不見了，「雁行專案」對基層診所是一大利多；鄭文燦則表示，鼓勵醫院端上轉、下轉順暢，健保署應該提供獎勵計畫。

對此，李伯璋表示，今年5月已通過強化轉診誘因的3項支付標準，第一，大醫院回轉及下轉，使用轉診電子平台可獲轉診費500點；第二，院所上轉至大醫院，使用轉診電子平台可獲250點；第三，接收端門診診察費加算200點，目前正在報衛福部同意；病患的部分，透過轉診也有部分負擔費用減低及優先保留員額等誘因，希望藉此逐漸改變就醫習慣。

李伯璋表示，衛福部建置有「健保醫療資訊雲端查詢系統」，病患的病歷、檢查、用藥一目了然，轉診過程也可免去重複用藥、重複檢查的困擾，可有效減低醫療資源浪費。