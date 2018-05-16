熱門日登記結婚「天蠍天秤最熱衷」 星座專家：有準

台北市民政局統計，連續9年度在2月14日及5月20日登記結婚星座排行，天蠍座、天秤座及獅子座，都位居前三；而雙子座及金牛座，皆是敬陪末座。示意圖。（資料照）

2018-05-16 21:47

〔記者周彥妤／台北報導〕西洋情人節2月14日、諧音「我愛你」的5月20日，向來是熱門的結婚登記日。台北市民政局統計，自2008年5月23日結婚制度改為「登記婚」後，連續9個年度在2月14日及5月20日登記結婚的星座排行中，天蠍座、天秤座及獅子座，都位居前三；而雙子座及金牛座，都是敬陪末座。對此，星座專家認為，星座來自人性，以大數據解讀分析而言，確實與各星座性格有所吻合。

民政局統計，自2008年5月23日結婚制度改為「登記婚」後，從2009年至去年，近9年於2月14日情人節結婚的星座，前三名分別為天秤座、天蠍座及獅子座；人數較少的三名則分別為雙魚座、金牛座及雙子座；若是分析結婚組合對數，雙子座與巨蟹座的組合佔最多。

至於5月20日登記結婚星座排行，前三名為天蠍座、天秤座及獅子座；人數較少的三名分別是白羊座、雙子座及金牛座；天蠍座與處女座的組合對數則拿下第一。

星座專家瑪法達說，2月14及5月20日，在數字上有幸福的暗示，也便於記憶，而天蠍、天秤及獅子，都是掌管愛情或婚姻的星座，易受幸福氣氛催化，繼而採取行動。

而敬陪末座的雙子座及金牛座，若以性格分析，前者是出名的「情感遊牧族」，對幸福氣氛反而更想逃避，後者則較務實，不易沉浸浪漫氣氛，也認為毋須在熱門日子湊熱鬧；若以流月解析，兩日子的時機點，對兩星座而言，有更重要的事尚待完成，結婚動機便會減弱。

瑪法達也提到，這兩個日子中，雙子座結婚人數少，但在2月14日結婚，雙子座與巨蟹座的組合對數又是最高，這是因巨蟹座善於經營穩定關係，且渴望歸屬感，故而推了雙子座一把。

星座專家小孟老師則說，天蠍座本就偏好在特殊節日結婚，這兩個日子在數字上能充分展現愛意，即使旁人勸退，也不會打退堂鼓；天秤座、獅子座則較務實，認為除了表示心意，日子好記也不易忘記。

小孟老師也說，不少人覺得雙子座浪漫，但對他們而言，不見得要跟風，也不會特別迷戀數字，真要挑日子結婚反而傾向選「黃道吉日」，在這兩日子才會打破外界印象。但雙子座若是遇到重視家庭的巨蟹座，因為「怕人家盧」，就可能會順從對方意志，走入婚姻。

同樣是外界普遍認為浪漫的雙魚座，在2月14日結婚人數卻最少，小孟老師則解釋，雙魚座以「多情」居多，他們認為節日只是節日，要示愛還有更其他更直接的方式，如在浪漫餐廳約會，重視的是當下的情愫。