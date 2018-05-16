國中會考週六登場 這些動作最易違規

會考英聽播放器。（記者黃旭磊攝）

2018-05-16 19:56

［記者黃旭磊／高雄報導］107年國中教育會考將於本週六、日（19、20）舉行，高雄考區有2萬5487名考生，週五（18日）下午3點到5點時開放考場查詢，考場多開冷氣，提醒考生除注意防曬，也可攜帶長袖保暖。

高雄市教育局提醒，往年以提前翻閱試題、攜帶手機行動、鬧鐘或電子表發出聲響違規最多，提醒考生注意，避免遭扣點、扣級分。

國中教育會考本週末登場，高雄市教育局主秘游淑惠、三民高中主任黃碧惠等人今天（16日）說明試務狀況，市區包括雄中、鳳中及旗山農工等21所考場、673間試場，根據氣象預報，2天戶外高溫最高可能達到31度，冷氣試場設有613間、溫度設定於攝氏26至28度間。本屆為避免教室廣播設備老舊，英聽播音不清，每間試場都配置英聽播放器。

黃碧惠表示，會考科目為國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，以國民中小學9年一貫課程綱要為命題依據，多為選擇題型，另有寫作測驗1篇作文及數學科非選擇題型。申請特殊服務需求考生134人，將於前鎮高中等校開設57間特殊服務試場應試，提醒不要攜帶手機、鬧鐘進考場，若不慎攜入試場，可於考試開始前放置於試場前後方。