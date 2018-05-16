安全不容緩 中央撥1億改善八堡圳

2018-05-16 20:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕擁有300年歷史的八堡圳，灌溉面積涵蓋彰化東半部，是彰化平原不可或缺的水源，但部分護堤陳舊逾齡，龜裂漏水嚴重，遇雨水暴漲，恐有潰堤、掏空地基可能，造成沿線居民生命財產安危，經地方多次陳情，農委會近日核定前瞻基礎建設計畫─水環境建設共1億零50萬元經費，立法委員陳素月今天（16日）到場現勘，同時舉辦施工前說明會，向鄉親們宣布這項好消息。

清康熙年間，彰化平原經常氾濫成災，乾季又沒水，施世榜為解決灌溉問題，從鼻仔頭（今二水鄉） 設圳頭，挖掘渠道，引用濁水溪水灌溉農田，卻都無法順利引水，1719年，林先生以竹編圓錐形壩籠等方法，終於順利導水，才有了現在的八堡圳。

300年來，八堡圳已分為長度28公里、灌溉面積達1萬2300公頃的八堡一圳，及長度14.2公里、灌溉面積達9950公頃的八堡二圳，其中，民國52年至58年間，及86年起陸續改善部分渠道，共22期工程，但挖東牆補西牆的整治方式，改善不了護堤老化的速度，近年每逢大雨，沿線住戶就傳出淹水災情，整修需求已刻不容緩。

陳素月今天邀請農委會農田水利處處長謝勝信、等單位現勘，她說，八堡圳堤岸仍有8成屬舊式砌石護堤，已不符時代防洪疏濬規範，希望藉由這次前瞻計畫裡縣市管河川及區域排水整體改善計畫，向中央爭取1億零50萬元經費，讓八堡圳治水能盡速改善，達到整體灌溉輸水及分擔排洪功能。

謝勝信處長說，八堡圳是彰化平原重要的灌溉圳路，同時兼具排水的功能，因此符合前瞻基礎建設計畫的補助要件。整治工程含八堡一圳二水段第1期2250萬元、八堡二圳二水段第1期3000萬、八堡二圳田中段第1期1850萬元、八堡一圳社頭段2950萬元（22期改善工程延伸），部分工程已於5月初開工，預計108年2月完工。