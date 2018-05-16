會考考生注意！ 使用「補習班送的文具」會扣分

注意！補習班業者經常在學生考試時在門口發送文宣或文宣品，順手帶進會考試場考試，恐會被扣分。圖為4月底私立振聲高中國中部舉辦入學考試情形。（記者陳昀攝）

2018-05-16 19:37

〔記者陳昀／桃園報導〕國中教育會考週六、日登場，桃園考區有2萬3515名考生，除了177人申請特殊考場，其餘學生將分散於19所高中職應考，考試期間全面開放冷氣，週五下午3點至5點開放查看考場。

桃園市政府教育局提醒，根據全國性的會考試場規則，「補習班文宣品」不得帶入考場，很多人進考場前，見補習班業者發送筆、尺等文具，順手拿來用，或放墊板時不慎掀到試題，這2項都是經常被忽略的扣分項目，要特別注意！

今年承辦桃連區國中會考的南崁高中校長謝錦雲說，國中教育會考成績占桃連區免試入學超額比序積分的33分，其中有國文、數學（含非選）、英語（含聽力測驗）、社會、自然等五科30分，及寫作測驗成績3分，6月8日寄發成績單，並開放網路查詢，今年預計有2萬5169個就學名額，比考生還多，請大家平常心應試。

教育局國中教育科長蔡聖賢指出，國中教育會考市場規則依嚴重程度區分類別，第一類嚴重舞弊會直接取消考試資格、第二類該科不予計分、第三類違規記點，每記一點會扣總積分0.33分，以此類推。

教育局歸納指出，去年桃連考區考生常見違規行為，諸如提前翻閱試題、於考試時間內攜帶教科書、補習班文宣、計算紙非應試用品、行動電話及電子表發出聲響等都很普遍，都是上百人。

蔡聖賢說，特別容易被忽略的是，很多人進考場前，拿到補習班業者送的文具，就順手帶進場用，但只要上面寫有LOGO等文字，就是違規扣2點，學生被扣分常常覺得冤枉；在提前翻閱試題方面，很多人因為急著先把墊板放在桌上而誤掀試題本，另外，鐘聲一響起就必須停筆，否則也會扣分。

記者查閱今年大學學測、指考簡章，發現沒有明文規定不得攜帶補習班文宣品進入試場，但不能攜帶「含有相關文字或符號」的物品；蔡聖賢解釋，這項規定已行之有年，主要是擔心補習班業者文宣品上印有考試相關內容，造成考試不公平。